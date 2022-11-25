Кумыс существовал в 3-4 тысячелетии до нашей эры - ученый Серик Ажгали

25 Ноября 2022, 01:44

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Казахский национальный напиток кумыс существовал в древности еще до нашей эры. Об этом собщил на международной конференции в Актобе профессор Серик Ажгали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам ученого, пища древних казахов имела мясо-молочный приоритет, а технология молочных напитков, в частности кумыса, имела древнее происхождение.

«Технология была выработана в глубокой древности. При исследовании поселения Ботай (авт.- Акмолинская область), относящегося к рубежу 3-4 тысячелетия до нашей эры обнаружили молекулы кумыса. О глубокой древности свидетельствует одинаковая технология производства кумыса у казахов и монголов. Архаична технология других киломолочных казахских напитков, до распространения чая эти напитки были основными с национальной кухне. Кумыс - это символ казахской степной культуры», - считает ученый.

Этнокультурные особенности отражались в одежде кочевников, которая отвечала требованиям удобства при частных перекочевках, верховой езде.

«Ознакомление с образцами казахской национальной одежды свидетельствует, что кочевниками скотоводами в течение многих веков были разработаны разные формы модификации одежды в соответствии с подручными материалами, социальными и возрастными особенностями. Многие образцы одежды являлись образцами искусства.

Дальнейшим признаком этнокультурной особенности казахов являлась пища, в которой в приоритете - мясо-молочное направление, основанное на скотоводческой деятельности. Основное значение имела мясная пища, центральное место блюдо в ней «ет» - вареное мясо с бульоном, на позднем этапе добавилось тесто. Важное место имели колбасы - «казы», «шужык», производство которых неизвестно монголам, что свидетельствует о позднем его появлении. Технология валяния и копчения мясных продуктов была выработана опытным путем, имеет древнее происхождение», - добавил С. Ажгали.

Последовательно развивалось народное творчество, ярким свидетельством которого являются эпосы «Алпамыс», «Козы корпеш- Баян сулу», «Кобыланды». Развивалась и письменная литература.