Кумис Сеитова стала председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра Сеитова Кумис Карсакбаевна назначена председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК.



Родилась 27 марта 1970 года в Шетском районе Карагандинской области.

Окончила Жезказганский педагогический институт (1993) по специальности «Учитель русского языка и литературы в казахских классах», академию «Болашак» (2002) - специальность «Юриспруденция», Университет им. Д.А. Кунаева (2017) - специальность «Магистр юридических наук».

Работала научным сотрудником экскурсионно-массового сектора Жезказганского областного историко-краеведческого музея, экскурсовод 2-й категории отдела экспозиции, Заместитель директора, первым заместителем директора по коммерческим вопросам Жезказганского историко-археологического музея;

Ведущим специалистом методического, учебно-методического центра ЗАО «Институт повышения квалификации работников органов юстиции Республики Казахстан, государственных и иных организаций», г. Астана;

И.о., заведующим отделом организационно-кадровой работы ЗАО «Институт повышения квалификации сотрудников органов юстиции, государственных и иных организаций Республики Казахстан» в Жезказгане;

и.о. главного специалиста, и.о. главного эксперта отдела охраны и учета памятников управления Историко-культурного наследия, музеев и библиотек департамента историко-культурного наследия Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан;

главным специалистом, главным экспертом, начальником отдела охраны и учета памятников управления, позже департамента историко-культурного наследия, музеев и библиотек департамента историко-культурного наследия Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан;

Заместителем директора департамента историко-культурного наследия Министерства культуры и информации Республики Казахстан;

главным экспертом управления стратегического развития департамента культуры и развития языков Министерства культуры и информации Республики Казахстан;

главным экспертом управления бухгалтерского учета Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан;

начальником управления кинематографии и театрального искусства комитета культуры Министерства культуры Республики Казахстан;

руководителем управления административной работы Комитета по культуре, позже - управления кинематографии и театрального искусства департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;

заместителем директора департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (29.04.2015-18.04.2017);

директором департамента юридической службы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (18.04.2017-03.09.2019);

директором департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК (03.09.2019-09.06.2021);

заместителем председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (с 09.06.2021).