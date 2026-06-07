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    Кумыс, инвестиции и туризм: Каркаралы усиливает позиции на карте Казахстана

    Фестиваль BaiQymyz-2026 в Каркаралы стал не только крупнейшей дегустационной площадкой национального напитка, но и драйвером развития внутреннего туризма и инвестпроектов. Регион усиливает инфраструктуру отдыха и формирует новые точки притяжения для туристов и бизнеса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фестиваль BaiQymyz-2026 в Каркаралы
    Фото: акимат Карагандинской области

    Каркаралы укрепляет позиции как одно из ключевых направлений внутреннего туризма в Казахстане. Этногастрофестиваль BaiQymyz-2026 собрал более 20 тысяч гостей и стал площадкой для продвижения национальных продуктов и туристического потенциала региона.

    Фестиваль BaiQymyz-2026 в Каркаралы
    Фото: акимат Карагандинской области

    Главный приз конкурса кумысоделов — 5 миллионов тенге — завоевал бренд «Қарқаралы Ақтерек» из села Актерек. Второе место занял бренд «Токпан кымызы» из Каркаралинского района, третье — «Жаңаарқа қымызы» из области Улытау.

    Фестиваль BaiQymyz-2026 в Каркаралы
    Фото: акимат Карагандинской области

    Всего в конкурсе участвовали 37 хозяйств, представивших около 30 тонн кумыса. Победители отмечают, что производство развивается как семейный бизнес с перспективой выхода на внешние рынки.

    Фестиваль BaiQymyz-2026 в Каркаралы
    Фото: акимат Карагандинской области

    По словам акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева, рост интереса к натуральной продукции напрямую связан с развитием гастротуризма и формированием национального бренда.

    — Кумыс становится частью современной экономики и туристической привлекательности региона», — отметил он.

    Развитие туризма в Каркаралы выходит на новый уровень за счет инфраструктурных проектов. У подножия горы Бугылы создается рекреационная зона площадью 75 гектаров, где планируется строительство гостиниц, глэмпингов, ресторанов, этноаула и парка отдыха. После завершения инженерных работ участки будут предложены инвесторам.

    Фестиваль BaiQymyz-2026 в Каркаралы
    Фото: акимат Карагандинской области

    Дополнительным фактором роста турпотока стала реконструкция автодороги Караганда — Каркаралы, сократившая время в пути до двух часов. Сегодня в районе действует около 40 зон отдыха, и их число продолжает расти. Развивается придорожный сервис, включая строительство мотеля на 40 номеров, рассчитанного на тысячи туристов в год.

    Фестиваль BaiQymyz-2026 в Каркаралы
    Фото: акимат Карагандинской области

    С этого года BaiQymyz включен в республиканский календарь культурно-туристических событий, что закрепляет статус Каркаралы как центра этнотуризма и инвестиционно привлекательной территории. Регион усиливает позиции как точка притяжения для малого и среднего бизнеса в сфере сервиса и производства.

    Туризм Акимат Карагандинская область Национальные традиции
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор