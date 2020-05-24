Кумир миллионов Димаш Кудайберген празднует день рождения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 24 мая, свой день рождения празднует всемирно известный казахстанский певец, композитор, мультиинструменталист, Заслуженный деятель Казахстана Димаш Кудайберген. С малых лет он выступает на сцене и покоряет сердца зрителей. Сегодня он узнаваемый артист не только в Казахстане, но и в зарубежных странах. Фанаты со всего мира следят за творчеством певца, слушают его песни и записывают каверы на его хиты. Корреспондент МИА «Казинформ» предлагает обзор на творческий путь Димаша Кудайбергена.

Димаш (Динмухаммед) Канатулы Кудайберген родился 24 мая в 1994 году в Актобе в семье певцов Каната и Светы Айтбаевых. Воспитанием артиста занимались его бабушка и дедушка, о которых Димаш Кудайберген рассказывает с неподдельной теплотой и любовью. Именно они сыграли важную роль в его воспитании.

Творческий путь певца начался еще в детские годы. С малых лет он выступал на сцене, играл на фортепиано, участвовал в различных конкурсах. В 2000 году, когда ему было шесть лет, Димаш Кудайберген выиграл в Республиканском детском конкурсе «Айналайын» в номинации «Фортепиано».

Димаш Кудайберген известен своим широким вокальным диапазоном, охватывающим шесть октав, пять полутонов. Также он является казахстанской звездой мирового масштаба.

В 2015 году он принимает участие в Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Славянский базар», который прошел в Витебске (Беларусь). Он становится победителем конкурса, завоевав Гран-при.

На «Славянском базаре» он исполняет песни «Дайдидау», «Метель» Аллы Пугачевой и «SOS d’un terrien en detresse» французского певца Даниэля Балавуана. Его уникальный голос и широкий диапазон удивили всех зрителей и судей конкурса. Таким образом, его популярность стремительно растет. В этом же году на церемонии награждения «Люди Года» Димаш Кудайберген по итогам открытого голосования удостаивается звания «Певец года».

Свое первое концертное турне «Ұмытылмас күн» он проводит в 2016 году. Первое турне певец посвящает 25-летию Независимости Казахстана, организовав 25 концертов в 25 регионах страны, также дает два концерта в Уфе и Казани (Россия). Отметим, концертный тур был назван в честь собственной одноименной песни артиста.

Всемирную популярность певец обретает после того, как принимает участие в пятом сезоне вокального конкурса «Singer» китайского телеканала «Hunan TV». Димаш Кудайберген занимает второе место в этом состязании.

Телеканал «Hunan TV» даже называет его мостом для казахстанско-китайского культурного сотрудничества. Чуть позже он побеждает в номинации «Самый популярный певец Азии» китайской музыкальной премии ERC Chinese Top Ten Awards в Шанхае (Китай). Димаш Кудайберген не останавливается на достигнутом и продолжает завоевывать сердца зрителей. К кинофильму «Битва воспоминаний» он выпускает свой первый китайский сингл. В день выпуска сингл достигает первую строчку чарта QQ iTunes.

Талантливый певец неоднократно получал приглашение выступить на мировых сценах. В частности, в популярном французском шоу Les Annees Bonheur он исполнил песню. Кроме того, он спел на церемонии открытия казахстанского павильона на Каннском кинофестивале.

В рамках проведения международной выставки ЕХРО 2017 в столице Казахстана Димаш Кудайберген провел первый крупномасштабный сольный концерт «Bastau», вместивший около 300 тысяч казахстанских и зарубежных зрителей. Гостями вечера выступили зарубежные известные артисты Терри Лин, Кристина Орбакайте, Лорин и Софи Эллис-Бекстор и казахстанские артисты Майра Мухамедкызы, Марат Айтимов.

В прошлом году в Нур-Султане Димаш Кудайберген провел свой сольный концерт «Арнау». Фанаты из 64 стран изъявили желание присутствовать на концерте певца. Отметим, на своем сольном концерте артист исполнил песню в память о Денисе Тене.

В ушедшем году Димаш Кудайберген произвел фурор на концерте в Нью-Йорке. Его концерт прошел с большим аншлагом в нью-йоркском 20-тысячном Барклайс-центре.

После приезда на Родину в преддверии празднования Дня Независимости РК он получил почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері». А в канун празднования Нового года Димаш стал лучшим артистом года в Китае. После концерта в Нью-Йорке в галерее звезд в «Barclays Arena» появилась фотография Димаша Кудайбергена.

Очередной фурор артист произвел на концерте в столице Латвии – Риге в рамках своего евротура. Легендарный стадион «Арена Рига» собрал поклонников артиста из более 30 стран.

Помимо творчества Димаш Кудайберген занимается благотворительностью. Свой костюм, в котором выступил в первом туре конкурса «Singer 2017», он выставил на открытый аукцион. Полученные средства были пожертвованы Фонду по уходу за детьми с содержанием свинца в крови. Также он принял участие в благотворительном балу в Уральске, организованном Фондом Алмапыса Шаримова. Все средства были пожертвованы детям с серьезными заболеваниями в Казахстане. Часть средств от сольного концерта «Арнау», который прошел в 2019 году в столице, он пожертвовал пострадавшим от взрывов жителям Арыси.

В этом году артист отменил многие туры в Европу в связи с коронавирусной инфекцией. В поддержку тех, кто находится на передовой и ведет прямую борьбу с вирусом, всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген посвятил песню борьбе с коронавирусом.

После этого вышла казахстанская версия клипа к этой песне. Отметим, именно эта композиция получила золотую сертификацию на китайской музыкальной платформе QQ Music. Сингл набрал индекс популярности 100,13 миллионов.

В канун празднования своего дня рождения китайские поклонники Димаша в честь дня рождения кумира посадили 2780 деревьев.

Таким образом, Димаш Кудайберген за короткий период стал любимым артистом казахстанской и зарубежной аудитории. Его слава облетела весь мир, а песни артиста занимают первую строчку в сердцах слушателей и в музыкальных хит-парадах, что еще раз показывает удивительный талант, трудолюбие артиста.



