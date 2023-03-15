Кумар Аксакалов встретился с жителями Сарыкольского района

САРЫКОЛЬ. КАЗИНФОРМ — Аким Костанайской области Кумар Аксакалов с начала года посетил уже не один район. В этот раз он посетил объекты в Сарыкольском районе, встретился с жителями сельских округов, ознакомился с имеющимися проблемами и путями их решения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первым аким области Кумар Аксакалов посетил Крыловскую общеобразовательную школу, которая функционирует как средняя с 1987 года. В должности директора здесь работает Нина Алексеевна Позднякова - выпускница этой же школы. Сейчас, как отмечает педагог, школе оказывается значительная поддержка. Один только проблемный вопрос - ремонт спортивного зала.

«Школа рассчитана на 230 мест, сейчас обучается 99 учащихся. Всего один у нас проблемный вопрос - ремонт спортзала, внутренняя отделка нужна. Уже готова проектно-сметная документация. Дефектный акт составлен. На это необходимо около 20 млн тенге»,- сказала Н. Позднякова.

В школе сейчас работают 23 педагога, 20 из которых - с высшим образованием. Коллектив молодой, при этом вакантных мест нет. Средняя зарплата педагога здесь составляет 320 тысяч тенте. В последние годы, как отмечают местные, значительно повысилась оплата труда учителей. При школе работает и мини-центр полного дня пребывания.

«Повышение заработной платы ощутимое. Это, вероятно, и позволило сократить дефицит кадров, - считает аким области Кумар Аксакалов. — В селах основное - это школы, медицинские пункты, вода, дороги и газ. Поэтому мы сейчас встречаемся с населением в районах: говорим о проблемах, если они существуют, как они решаются, в течение какого времени должны решаться. Развитие села важно».

Аким пообещал решить вопрос с финансированием и капитальным ремонтом спортзала школы.

Затем глава Костанайского региона встретился с населением Сорочинского сельского округа. Жителями поднимались разные вопросы, самый насущный - дороги, их ремонт и приведение в надлежащий вид.









Власти сельского округа заверили, что на 2024 год выделяется 150 млн тенге на средний ремонт дорог в селе Крыловка. Планируется, что с населением будем обсуждаться вопрос, какие именно участки пойдут под ремонт в первоочередном порядке.

Аким области в ходе встречи обратился к руководителю областного управления пассажирского транспорта и автодорог Олжасу Нургалиеву.

«План с районным акиматом разработан. В этом году выделяется 370 млн тенге, будут отремонтированы две улицы в селах Сарыколь и Комсомольское. На следующий год 150 млн предусмотрено, будет асфальтироваться дорога в селе Крыловка. Это будет производиться в рамках «Ауыл - ел бесігі». Будет заасфальтировано 70% дорог»,- сообщил О. Нургалиев.

Планируется также до 2025 года провести 100%-ое освещение улиц сельского округа.

Выслушал К. Аксакалов и местных сельхозтоваропроизводителей. Как рассказал финансовый директор ТОО «Олжа Арыстан ПК-4», совместно с акиматом предприятием проводится большая работа по социальным вопросам.

«Заключен меморандум. Планируется ремонт фельдшерско-акушерского пункта в селе Крыловка. Оказывается спонсорская помощь школе - 37 млн тенге. Из них 2,9 млн тенге было направлено на грант женщине-предпринимательнице на открытие столовой в сельской школе. На содержание социальных объектов также выделяются деньги», - отметил он.

Сейчас в районе развивают животноводческую ферму. Общее поголовье составляет около 1,5 тысячи голов, из них маточное - 1100 голов. Планируется развивать молочное направление - в Крыловке, животноводство — в Златоусте.







Кумар Аксакалов поручил по итогам встречи с представителями предприятия увеличивать поголовье, как минимум, до 3-4 тысяч голов. Тогда, по его словам, и производительность будет соответствующая.

Встретился Кумар Аксакалов и с населением Сорочинского сельского округа. Здесь среди актуальных вопросов - освещение улиц и обеспечение питьевой водой. Местные власти обещают в ближайшие три года все 26 посёлков округа обеспечить 100%-ым освещением улиц. План соответствующий принят, средства предусмотрены. Вопросы по обеспечению питьевой водой и подключению к централизованному водоснабжению - на контроле местных властей.

По итогам встреч аким области Кумар Аксакалов обратился к сельхозтоваропроизводителям района и акцентировал их внимание на ответственности, которая возлагается на них как перед государством, так и перед местными жителями.

«У каждого сельхозпредприятия, работающего на территории села, должно быть четкое представление, что же он хорошего сделает для села в ближайшие годы, — отметил Кумар Аксакалов. — Взялись за работу - делайте ее нормально, увеличивайте рабочие места, объемы продукции, вкладывайте в развитие людей, стройте и ремонтируйте дома. Урожаи ведь неплохие. Государство поддерживает скльхозтоваропроизводителей с каждым годом все больше. Колоссальные суммы вкладываются в субсидии. Государство это делает для нормализации ситуации на селе. Поэтому вопросы, волнующие сельчан, должны решаться».

Глава региона поручил обеспечивать все условия для сельчан, их благополучной жизни. Чтобы в конечном итоге люди не рвались в города, а вкладывали свою лепту в развитие родного посёлка. Это возможно лишь с улучшением жизни.

















