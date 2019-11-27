Новости
Кумар Аксакалов подведет итоги социально-экономического развития СКО в столице
27 Ноября 2019 16:42
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 28 ноября аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов выступит в столице на площадке СЦК при Президенте РК, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеБердибек Сапарбаев поздравил социальных работников с профессиональным праздником Социальных работников поздравили с профессиональным праздником в Нур-Султане Важным направлением социальной политики должно стать совершенствование системы образования – Асель Абен
«28 ноября 2019 года в 16:20 часов на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная итогам социально-экономического развития Северо-Казахстанской области. Спикер - аким области Кумар Аксакалов», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Нур-Султан, Северо-Казахстанская область,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- На 10 процентов сократилось число ДТП после установки «Сергек» в Нур-Султане
- Обратиться к депутату могут через мобильное приложение жители СКО
- В столичной мечети презентовали электронный терминал для приема пожертвований граждан
- Кабинет поддержки инклюзии открыли в столичной школе
- Номинантам премии «Жомарт жүрек – 2019» вручили награды в СКО
- Выставка «Елбасы и культура» открылась в Национальном музее РК
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047