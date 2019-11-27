Кумар Аксакалов подведет итоги социально-экономического развития СКО в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 28 ноября аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов выступит в столице на площадке СЦК при Президенте РК, передает МИА «Казинформ».

«28 ноября 2019 года в 16:20 часов на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная итогам социально-экономического развития Северо-Казахстанской области. Спикер - аким области Кумар Аксакалов», - говорится в сообщении.