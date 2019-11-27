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Кумар Аксакалов подведет итоги социально-экономического развития СКО в столице

27 Ноября 2019 16:42
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Кумар Аксакалов подведет итоги социально-экономического развития СКО в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 28 ноября аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов выступит в столице на площадке СЦК при Президенте РК, передает МИА «Казинформ».

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«28 ноября 2019 года в 16:20 часов на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная итогам социально-экономического развития Северо-Казахстанской области. Спикер - аким области Кумар Аксакалов», - говорится в сообщении.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Северо-Казахстанская область,
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