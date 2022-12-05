Кумар Аксакалов обратился к костанайцам

5 Декабря 2022, 21:55

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Новый аким Костанайской области Кумар Аксакалов опубликовал первый пост в Instagram в качестве нового главы региона и обратился к жителям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кумар Аксакалов отмечает, что рад вернуться в родной край и надеется на тесное взаимодействие с общественностью.

«Мое детство прошло в Узунколе, а школьные годы – в Аркалыке. Трудовую деятельность начинал в Сарыколе. А с жителями районов Беимбета Майлина и Мендыкаринского прошли непростые годы становления новой истории страны. Поработал в Южном, Центральном и Северном регионах страны. Буду использовать все знания и опыт на благо родного края, опираясь на профессионализм и ответственность каждого из вас! Успехов нам с вами, дорогие земляки!» - говорится в посте акима.

Ранее сообщалось, что Кумар Аксакалов назначен акимом Костанайской области.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе рабочей поездки в Костанай принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Костанайской области. В ходе заседания Премьер-Министр зачитал депутатам письмо Президента РК о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима области – Кумара Аксакалова и Аслана Жаныспаева.

По результатам открытого голосования из 244 депутатов 192 поддержали кандидатуру Кумара Акскалова, 52 депутата проголосовали за Аслана Жаныспаева.

Фото: instagram.com/qumaraqsaqalov