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Кумар Аксакалов обратился к костанайцам

5 Декабря 2022, 21:55
Кумар Аксакалов обратился к костанайцам

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Новый аким Костанайской области Кумар Аксакалов опубликовал первый пост в Instagram в качестве нового главы региона и обратился к жителям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кумар Аксакалов отмечает, что рад вернуться в родной край и надеется на тесное взаимодействие с общественностью.

«Мое детство прошло в Узунколе, а школьные годы – в Аркалыке. Трудовую деятельность начинал в Сарыколе. А с жителями районов Беимбета Майлина и Мендыкаринского прошли непростые годы становления новой истории страны. Поработал в Южном, Центральном и Северном регионах страны. Буду использовать все знания и опыт на благо родного края, опираясь на профессионализм и ответственность каждого из вас! Успехов нам с вами, дорогие земляки!» - говорится в посте акима.

Ранее сообщалось, что Кумар Аксакалов назначен акимом Костанайской области.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе рабочей поездки в Костанай принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Костанайской области. В ходе заседания Премьер-Министр зачитал депутатам письмо Президента РК о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима области – Кумара Аксакалова и Аслана Жаныспаева.

По результатам открытого голосования из 244 депутатов 192 поддержали кандидатуру Кумара Акскалова, 52 депутата проголосовали за Аслана Жаныспаева.


Фото: instagram.com/qumaraqsaqalov


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