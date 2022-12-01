Кумар Аксакалов назначен акимом Костанайской области

1 Декабря 2022, 14:06

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства новым акимом Костанайской области назначен Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщает Telegram-канал Правительства, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в город Костанай, где принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Костанайской области. В ходе заседания Премьер-Министр зачитал депутатам письмо Президента РК о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима области – Кумара Аксакалова и Аслана Жаныспаева. По результатам открытого голосования из 244 депутатов 192 поддержали кандидатуру К.Акскалова, 52 депутата проголосовали за А.Жаныспаева.

Аксакалов Кумар Иргибаевич - уроженец Костанайской области, 57 лет.

Окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В.П. Горячкина по специальности инженер-механик.

Трудовой путь начинал с главного инженера совхоза. В разные года работал первым секретарем Урицкого райкома ЛКСМК, директором МГП «Новоселовка», заместителем генерального директора НПО «Кустанайское». Также работал акимом двух районов - Мендыкаринского, Тарановского.

В начале 2000-х работал госинспектором в Администрации Президента РК. С 2006 по 2010 год - акимом Жамбылской области, в 2010-2014 заместитель руководителя, руководителем центрального аппарата НДП «Нур Отан», секретарем партии «Нур Отан».

В 2015-2017 годы - заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2017 года Кумар Аксакалов возглавлял Северо-Казахстанскую область.

1 декабря 2022 года Указом Главы государства назначен акимом Костанайской области. Ранее этот регион возглавлял Архимед Мухамбетов.

Фото: t.me/KZgovernment