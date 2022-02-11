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Кумар Аксакалов: акимат Петропавловска умудрился увеличить долю госзакупок из одного источника

11 Февраля 2022 13:00
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Кумар Аксакалов: акимат Петропавловска умудрился увеличить долю госзакупок из одного источника

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году доля закупок способом из одного источника составляет 17%, около 26 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Руководитель управления государственных закупок Жанар Мусакулова на заседании акимата отметила, что закупок из одного источника стало на 15% меньше.

«Наибольшая доля закупок из одного источника в управлении образования – на 16 млрд тенге, здравоохранения – 2,7 млрд тенге. В бюджетах этих управлений предусмотрены расходы на содержание объектов образования и здравоохранения. Это в основном закупки, относящиеся к сферам естественных монополий и приобретение услуг, связанных с государственным образовательным заказом», - пояснила Ж. Мусакулова.

Аким области Кумар Аксакалов еще раз подчеркнул, что закупок из одного источника должно быть как можно меньше.

«На встрече с представителями крупного бизнеса Глава государства подчеркнул, что развитие конкурентной среды путем снижения количества закупок из одного источника. В этом направлении по области есть положительная динамика. Но акимат Петропавловска умудрился увеличить долю закупок из одного источника. Это что такое?» - возмутился аким области.

По словам главы Петропавловска Булата Жумабекова, в основном это были закупки по строительству жилых домов. Желающих участвовать в конкурсе не было, с предложением выходил только один подрядчик. Вынуждены были заключать договор с ним.

«На начало года по области запланированы закупки из одного источника на 26 млрд тенге. Руководителям управлений и акимам районов, Петропавловска в кратчайшие сроки принять меры по снижению количества закупок из одного источника. Все, что можно, нужно отдать в открытый конкурс», - подчеркнул К. Аксакалов.

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Автор:

Олеся Жуковень

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