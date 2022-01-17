Кулжан Кулмашев: Образование и наука вытянут экономику на новый уровень

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Образование и наука вытянут экономику нашей страны на новый уровень, уверен директор молодежного ресурсного центра Махамбетского района Атырауской области Кутжан Кулмашев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Я внимательно послушал выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на заседании Мажилиса Парламента. И подумал: в нашей стране начнутся кардинальные перемены к лучшей жизни народа. Что для этого нужно делать молодым? Учиться.

Президент четко обозначил ряд задач и дал поручения новому Правительству. Разбогатевшим крупным структурам теперь пора работать на благо народа. Касым-Жомарт Токаев отметил, что страна будет меняться в новом направлении. Особое внимание уделяется образованию и науке, в том числе техническому образованию, что правильно.

Вот о чем хочу сказать. С одной стороны, считаю ошибочным при проведении молодежных форумов, республиканского или областного уровня на передний план ставить блогеров, вайнеров, КВН-щиков. Конечно, у меня нет к ним возражений. Для того чтобы у подрастающего поколения была мотивация к знаниям, на молодежных форумах должна быть молодежь, которая делает большие успехи в образовании, науке. Тем более, что видим казахстанских молодых людей, которые сейчас преуспевают в этих сферах, работают за рубежом, например, в корпорации Google в США, в штате Калифорния, трудится Серик Бекетаев, в Лондоне – Мадияр Айтбаев, в Варшаве – Ержан Откелбаев и другие молодые ребята. Образование и наука только способствуют развитию экономики страны, что, в свою очередь, содействует повышению благосостояния населения. Мы должны оказать большую поддержку нашим молодым, способным ребятам, чтобы они не уезжали за границу, а делали научные работы в своей родной стране», - считает Кутжан Кулмашев.

«Ни для кого не секрет, что нынешнее поколение, считает «священной» социальную сеть, но никак не книги. У русского писателя Льва Толстого прочитал хорошие мысли: «Все хотят изменить мир, но никто не хочет меняться». Нам самим надо меняться, становиться конкурентоспособными. Поэтому молодежь, современники, учитесь и давайте трудиться! Не бойтесь и не ленитесь постигать новое, если что не получится, знайте, вы приобрели опыт, урок. Идите дальше. А если получается, то здорово, двигайтесь дальше, ведь нет предела знаниям. Не стоит прогибаться под агашку и татешку, можно подняться по карьерной лестнице и без них. Главное – упорство и стойкость. Неважно, где и кем ты работаешь, главное – быть человеком, иметь свою гражданскую позицию. Должен быть принцип: «Не то, что дает мне страна, а то, что я могу сделать для страны, для общества, для формирования государственной политики». Я сам стараюсь идти по такому пути.

Главное, чтобы предложения молодежи доходили до исполнительной власти, тем самым укрепляя своеобразный золотой мост между ними, консолидировали активную часть молодежи района, формировали кадровый резерв для различных служб района»,- отметил Кулман Кулмашев.