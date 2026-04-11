Культуру бережного отношения к воде усиливают в Казахстане

За пять лет фестиваль стал одной из крупнейших площадок популяризации науки в стране, объединяя тысячи участников — от школьников и педагогов до ученых и представителей креативных индустрий.

В 2026 году центральной темой фестиваля стала вода как ключевой ресурс и один из главных вызовов устойчивого развития.

Как отметил председатель правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Кайратгали Хайрулла, в условиях нарастающего дефицита водных ресурсов формирование культуры рационального водопользования становится одной из приоритетных задач.

— Около 56% водных ресурсов Казахстана формируется внутри страны. Остальные 44% объема поверхностных вод поступают из трансграничных рек — это Россия, Китай, Узбекистан, Кыргызстан и частично Таджикистан. В этой связи особое значение приобретает развитие водной дипломатии и бережное отношение к ресурсам, — отметил эксперт.

По его словам, с момента создания Министерства водных ресурсов и ирригации работа ведется по трем ключевым направлениям. Первое — развитие водной дипломатии для эффективного распределения трансграничных вод. Второе — внедрение технологий водосбережения. Третье — формирование культуры рационального потребления воды.

Отмечается, что около 60% воды в Казахстане используется в сельском хозяйстве, 30% — в промышленности и лишь 10% приходится на бытовое потребление. При этом именно повседневные привычки граждан играют важную роль в формировании общей культуры водопользования.

— Культура начинается с каждого из нас — дома, с примера родителей, затем в школе. Поэтому с прошлого года мы активно проводим экочасы в учебных заведениях как в Астане, так и в регионах. Как отмечал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, вода — это стратегический ресурс. Поэтому это важное направление, сейчас важно обратить внимание на культуру бережного отношения, — отметил Кайратгали Хайрулла.

Напомним, с 22 по 24 апреля в Астане пройдет первый Региональный экологический саммит, на котором обсудят технологии водосбережения.