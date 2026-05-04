Културсынов назначен руководителем управления по защите прав детей области Жетісу

Абылай Културсынов родился в 1994 году. Имеет высшее юридическое образование, окончил Университет имени Сулеймана Демиреля по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в Алматинской бизнес-ассоциации, где работал специалистом по предоставлению юридических консультационных услуг.

В разные годы занимал должности юриста отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров в период прохождения общественных работ в Палате предпринимателей города Астаны, архивариуса Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, эксперта управления координации и вспомогательной работы, а также управления координации законопроектной деятельности Департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан. Также работал помощником депутата Сената Парламента Республики Казахстан.

