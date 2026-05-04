Културсынов назначен руководителем управления по защите прав детей области Жетісу
Распоряжением акима области Жетісу Абылай Жорабекулы Културсынов назначен руководителем управления по защите прав детей региона, передает корреспондент агентства Kazinform.
Абылай Културсынов родился в 1994 году. Имеет высшее юридическое образование, окончил Университет имени Сулеймана Демиреля по специальности «юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в Алматинской бизнес-ассоциации, где работал специалистом по предоставлению юридических консультационных услуг.
В разные годы занимал должности юриста отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров в период прохождения общественных работ в Палате предпринимателей города Астаны, архивариуса Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, эксперта управления координации и вспомогательной работы, а также управления координации законопроектной деятельности Департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан. Также работал помощником депутата Сената Парламента Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что приказом руководителя аппарата Министерства торговли и интеграции РК Ильясов Галымжан Молдабайулы назначен руководителем департамента торговли и защиты прав потребителей по Северо-Казахстанской области