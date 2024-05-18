Культурную жизнь человека невозможно представить без посещения музеев - Аида Балаева

Министр культуры и информации РК Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем музеев, передает агентство Kazinform.

- Сегодня Международный день музеев, объявленный в 1978 году решением ХII Генеральной Ассамблеи Международного совета музеев. Ежегодно праздник музеев и музейных специалистов, которые бережно хранят наследие разных культур и народов, делая его доступным для посетителей, отмечается более чем в 150 странах мира. Это прекрасно, ведь музеи – не только наша память и история, это хранилище человеческой культуры, мудрости и знаний, - написала Аида Балаева в Facebook.

Как подчеркнула министр, культурную жизнь человека невозможно представить без посещения музеев. Это необходимо для духовного развития личности.

- В Казахстане функционирует 271 музей, 17 из них имеют статус «республиканского». В 2023 году статус «Национальный» был присвоен государственному историко-культурному музею-заповеднику «Азрет-Султан». Крупнейшие Центральный государственный музей РК и Национальный музей РК ведут масштабную целенаправленную работу по сохранению и популяризации историко-культурного наследия, осуществляют прикладные и фундаментальные научные исследования в области истории и культуры Казахстана. Фонд Центрального государственного музея насчитывает почти 272 тысячи экспонатов, из которых 28 154 включены в Реестр национального культурного достояния, - проинформировала А.Балаева.

По информации главы Минкультуры, Национальный музей Республики Казахстан в текущем году отмечает свой 10-летний юбилей. В его фондах хранятся более 220 тысяч экспонатов. В числе артефактов - коллекции палеонтологии, археологии, этносов , оружия, нумизматики, золота и драгоценных металлов, декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Музей является одним из самых посещаемых культурных объектов столицы. C момента открытия его посетили более 4 млн человек, в том числе главы иностранных государств и правительств, представители ведущих компаний и организаций мира.