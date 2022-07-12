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Кулпытасы 19 века исследуют в Актюбинской области

Автор:  
Самал Ендибаева
12 Июля 2022, 04:15
Кулпытасы 19 века исследуют в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В рамках проекта «Сакральная география Казахстана» в Актюбинской области организовали экспедицию по исследованию могильных камней-кулпытасов 19-20 веков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При поддержке акима Актюбинской области Ондасына Оразалина в рамках проекта «Сакральная география Казахстана» организована научно-исследовательская экспедиция в Темирский район в целях изучения арабской эпиграфики на кулпытасах 19-го - начала 20-го века», - сообщил старший научный сотрудник областного историко-краеведческого музея Конысбай Ракбаев.

Были поставлены задачи по картографированию культурно-исторических памятников с GPS-координатами, определению ценности исторических экспонатов, зарисовке и фотосъемке дроном плана и разрезов могильников и кулпытасов, написанию научных характеристик.

photo По словам Ракбаева, основная часть исследования заключалась в изучении и переводе эпитафий на кулпытасах, переданных арабской графикой.

В ходе экспедиции по Темирскому району исследованы некрополи, расположенные в таких местностях, как Шыгырлы, Бирлик, Аксай, Темир, Кенкияк, Копа, Шубаркудук, Шитубек, Калмыккырган, Кенесту. К крупным могильникам можно отнести Арызмагамбет, древний могильник в городе Темир, Досжан ишан, Маулимберды. Также были обнаружены и зафиксированы кулпытасы на неизвестных могилах.

photo Наряду с этим были исследованы притоки реки Уил, такие как Шагырлы (Шыгырлы), Бадамша, Кумды, Жарлы, Актас, Шили, Шиликты, Суликты и рассмотрены памятники, расположенные на правом берегу реки Темир.

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Актюбинская область   История Казахстана   Сакральная география   Археология  
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