9 Июня 2022 02:02

Кулинарная продукция лидирует по несоответствию нормам в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Мониторинг безопасности продукции провели в Акмолинской области. Его итоги озвучила на прошедшем брифинге главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области осуществляется мониторинг безопасности продукции. Так, за пять месяцев 2022 года отобрано 1553 образца продукции, из них не соответствовало 117 проб или 7,5%, в том числе пищевой продукции – 66 (7,2%), непродовольственной продукции - 51 (8%).

«Среди несоответствующей пищевой продукции лидирующую позицию занимают кулинарные изделия - 40%, мясная продукция - 14,8%, птицепродукция -13%, рыбная продукция -11,3%, крупяная продукция - 7,1%, молочная продукция 6,5%», - проинформировала А. Мусина.

Среди непищевой продукции несоответствие выявлено у материалов для изделий (изделия), контактирующих с кожей человека, одежды, обуви - 37%, в т.ч. продукция легкой промышленности - 42,2%, продукция для детей и подростков - 11,1%; товары для детей - 15,9% (детские игрушки - 28,7%, продукция, предназначенная для детей - 2,4%; парфюмерно-косметические средства, средства гигиены полости рта - 1,3%).

Основным нарушением по обеспечению требований технических регламентов стало несоответствие требованиям по маркировке продукции - 88 проб (75,2%). А это отсутствие информации об условиях хранения, даты выработки, срока годности, государственного языка и единого знака обращения продукции. 11 проб (9,4%) не соответствовали по физико-химическим показателям (массовая доля жира, влаги, составных частей и т.д), 9 проб (7,7%) - по микробиологическим показателям, 7 проб (6%) - обман потребителя (не соответствует содержание железа, цинка), две пробы (1,7%) не соответствовали по показателям безопасности (с истекшим сроком годности).

«Сравнительный анализ показывает, что наибольший процент выявленной несоответствующей продукции, обращаемой на внутреннем рынке области, приходится на долю импортной продукции – 79,6%, продукция отечественных производителей составила 20,4%. По всем фактам выявленных нарушений в отношении субъектов предпринимательства выдаются санитарные предписания об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - добавила А. Мусина.

За истекший период 2022 года, по словам главного госсанврача региона, выдано 63 предписания об устранении нарушений, составлено два административных материала и наложено два штрафа на общую сумму 352245 тенге.