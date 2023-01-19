Культуру стран Центральной Азии презентовали в столице Евросоюза

19 Января 2023, 09:00

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Во вторник в Европейской службе внешних действий состоялось торжественное культурное мероприятие «Соединяя на Шелковом пути», посвященное 30-летию установления дипломатических отношений стран Центральной Азии с Европейским союзом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие было организовано секретариатом Специального представителя ЕС по Центральной Азии при активном содействии Постоянных представительств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистан и Узбекистана при Евросоюзе.

Целью стала демонстрация великолепия богатой культуры центрально-азиатских стран - их искусства, музыки и национальной кухни.

В этом году исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений Казахстана (2 февраля 2023 г.), Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с Евросоюзом.

По такому случаю здание Европейской службы внешних действий открыло двери для дипломатов, представителей диаспор стран Центральной Азии, средств массовой информации, высокопоставленных официальных лиц Евроинститутов.

В рамках мероприятия была организована выставка фотографий, картин, ручных изделий мастеров, национальной одежды, предметов быта кочевников, олицетворяющих исторический и современной Шелковый путь.

Гостям были предложены традиционные блюда стран Центральной Азии – плов, баурсаки, самса, казы, кумыс и другое.

Презентована музыкальная программа, в ходе которой представители казахстанской общины в Бельгии Салтанат Абибулла (домбра) и Назикгуль Жаназарова (скрипка) исполнили завораживающие мелодии Великой степи.

Открывая мероприятие, Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Терхи Хакала заявила, что мероприятие имеет важное значение. И в первую очередь подчеркнула совместную подготовительную работу всех пяти представительств государств Центральной Азии при ЕС.

«Сегодня мы празднуем 30-летие установления дипломатических отношений Евросоюза с пятью странами Центральной Азии. И наши отношения продолжают динамично развиваться. Мы ожидаем интенсивного и насыщенного сотрудничества в этом году. В современных геополитических условиях планируется развивать взаимосвязанность (connectivity) ЕС и Центральной Азии. Уделять активное внимание вопросам энергетики, использования водных ресурсов, изменениям глобального климата», - сказала Т. Хакала.

В свою очередь глава Представительства Казахстана при ЕС Маргулан Баймухан отметил, что за 30 лет страны Центральной Азии и Казахстан, в частности, установили прочные дружеские отношения с Европейским союзом, основанные на взаимном уважении, доверии и общности интересов. Он обратил внимание на постоянно растущий уровень взаимовыгодного и доверительного диалога между сторонами, который вызывает особое чувство гордости у всех причастных к этому людей.

М. Баймухан также отметил, что Центральная Азия, с ее огромным потенциалом, талантливыми людьми и богатой культурой, может предложить многое для ЕС. «Несмотря на расстояние, нас связывают общие цели, совместные проекты и настоящая дружба», - сказал он.

В мероприятии также принял участие Генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино.

«Сегодня мы отмечаем 30-летие отношений между Европейским союзом и странами Центральной Азии. Это способ совместно выразить важность этих отношений и то, насколько в нынешних сложных обстоятельствах эти отношения важны для стран региона, для нас и для всего мира. Сотрудничество ЕС со странами Центральной Азии очень хорошо развито, и мы работаем над тем, чтобы сделать его еще более актуальным, более плотным, более содержательным. Хотел бы особо отметить работу, которую мы проводим в области взаимосвязанности; конференции, которые были организованы недавно в регионе. Страны Центральной Азии являются ценными партнерами Европейского союза в политическом, экономическом и геостратегическом плане», - сказал он.

При этом Казахстан является значимым партнером Евросоюза в Центральной Азии, подчеркнул С.Саннино.

«Перед нами стоит ряд задач из-за сложной ситуации, с которой мы все сталкиваемся, но у нас есть большое количество возможностей, которыми мы можем воспользоваться в данный момент. Мы хотим укрепить наши политические связи, а также контакты между простыми людьми, экономические отношения. Сближение большего числа стран Центральной Азии с Европой является для нас приоритетом», - сказал генеральный секретарь ЕСВД.