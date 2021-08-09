Культурный отдых: как работают музеи и художественные галереи в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правобережье и левобережье Нур-Султана объединяет культурный мостик в виде арт-пространств, музеев, художественных галерей. Творческую атмосферу в столице создают своеобразные инсталляции, которые сегодня превратились в главные локации для фотосессии. До пандемии каждая презентация проекта собирала сотню, тысячу людей. Однако, в связи с пандемией, существует ряд ограничений по графику их работы. Корреспонденты МИА «Казинформ» узнали, как в карантинных условиях насладиться культурным отдыхом и в какие дни работают музеи и галереи.

Национальный музей по праву можно считать одним из крупных культурных центров города.

«Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Нур-Султана №011-ДКК/599-вн от 24.06.2021 года «Об ужесточении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-Султане», Национальный музей открыт для посетителей со вторника по субботу с 10:00 до 17:00 часов, временно приостановив работу по воскресеньям. Понедельник – технический день, а последний вторник каждого месяца считается санитарным днем», - пояснили в пресс-службе музея.

Как только объявили о запуске приложения Ashyq, в Национальном музее проект был сразу запущен. Заполняемость музея – 200-250 человек в день, в месяц его посещают более четырех тысяч человек.

«Соблюдаются все санитарные нормы, в залах имеются санитайзеры, экскурсии проводятся для групп не более пяти человек. Есть дезинфицирующий коридор. Соблюдаются масочный режим, социальная дистанция», - отметили в пресс-службе Национального музея РК.

Они также попросили астанчан с пониманием отнестись к карантинным ограничениям, соблюдая установленные меры предосторожности.

К слову, сейчас в Национальном музее идет выставка «Қылқалам ұшындағы құдірет» из Музея изобразительного и декоративно-прикладного искусства имени Ш. Сариева Атырауской области, также «Добро пожаловать в Великую Степь с Альфредом Бремом в Казахстане: 1876/2021».

Еще один крупный музей столицы - Музей Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева работает по системе Ashyq.

«В рамках указанных мер Министерства здравоохранения и постановления главного государственного санитарного врача соблюдаются все меры предосторожности. Доступ на экскурсию бесплатный по адресу А. Бокейхана 1а. График работы: с 09:00 до 18:00 в будние и выходные дни, кроме понедельника», - пояснили в пресс-службе Музея.

В эти дни астанчане смогут посетить выставку знаменитого российского художника Гвоздева.

Второе здание Музея Первого Президента, который расположен на правом берегу столицы в здании бывшей резиденции Елбасы, работает в таком же режиме. Экскурсоводы будут сопровождать в течение всей экскурсии.

Музей имени Сакена Сейфуллина посвящен жизни и деятельности казахского государственного деятеля, поэта и писателя Сакена Сейфуллина. Расположен в здании XIX века, который входит в список памятников истории и культуры местного значения.

«Музей работает с 09:00 до 18:00 часов в будние дни. В субботу и воскресенье не работаем. Запускаем посетителей по программе Ashyq. Сейчас, в связи с карантином, посетителей мало. В связи с ограничениями, не запускаем больше 10 человек», - ответили в музее.

Этно-мемориальный комплекс «Атамекен» - уникальный музей под открытым небом, представляющий собой 1,7 гектаров городских достопримечательностей и исторических памятников Казахстана. На этой площади можно увидеть страну, как на ладони, и познакомиться с её архитектурно-ландшафтной историей. На карте расположены 14 областей и два города республиканского значения - Нур-Султан и Алматы. Здесь показано всё разнообразие природно-климатических зон и ландшафтов, архитектуры и градостроительных ансамблей. Самое главное – памятники истории и культур.

Экскурсии проводятся с 10:00 до 17:00 часов в будние дни. В связи с карантинными мерами, комплекс не работает в выходные дни. Посетителей запускают по проекту Ashyq.

В городке ЭКСПО павильон-сфера «Нур Алем» в понедельник тоже не работает, так как он считается техническим днем. Посетителей ждут со вторника по пятницу с 10:00 до 21:00 часов, а в субботу и воскресенье с 10:00 до 21:00 часов.

«В связи с усилением карантинных мер из-за коронавирусной инфекции и в целях охраны здоровья сотрудников и посетителей в музее «Нур Алем» применяется пропуская система Ashyq. Прием посетителей ведется в соответствии с санитарными нормами, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метра», - говорится в сообщении музея на странице в Instagram.

Художественная галерея «Kulanshi», расположенная во Дворце мира и согласия, работает с 10:00 до 18:00 часов в будние дни. Суббота и воскресенье считаются выходными днями. Посетителей запускают по проекту Ashyq. В эти дни здесь проходит выставка «She», а в Forte Kulanshi Art Space – выставка мастера и коллекционера Сержана Баширова «Хранитель знаков», о которой можете прочитать здесь.

А галерея современного искусства «TseArtDestination», в связи с последним постановлением главного санитарного врача столицы, принимает гостей с 10:00 до 17:00 часов по будням, закрыта в субботу и воскресенье. Вход свободный, через систему Ashyq.

В эти дни в галерее проходит выставка молодых казахстанских художников. В экспозиции представлены более 20 работ, выполненных в разных жанрах и техниках. Выставка организована при поддержке акимата города Нур-Султана.