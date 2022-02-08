Культурный досуг: Какие мероприятия пройдут на этой неделе в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На текущей неделе столичные учреждения культуры подготовили интересную и разноплановую программу мероприятий для всех возрастов. Выставки, спектакли и дни открытых дверей будут проводиться с соблюдением ограничительных и карантинных мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
На этой неделе театр «Жастар» покажет четыре постановки. 8 и 9 февраля в 19:00 часов жастаровцы приглашают на сценическую повесть Б.Сокпакбаева «...Увидеть бы тебя, отрок влюбленный...».
10 февраля в 12:00 и 14:00 часов юные зрители могут посетить постановку знаменитой сказки Г. Х Андерсена «Русалочка». Днем позже здесь покажут драму Б. Бекжанова «Жизнь». Вечером 12 и 13 февраля гостей театра ждет театрализованная концертная программа Н. Жакыпбая «Зримая песня».
10 февраля в 19:00 часов на сцене Nomad City Hall представят драму М. Макатаева «Қош, махаббат». Спектакль посвящен дню рождения выдающегося казахского поэта и писателя. 13 февраля в 15:00 покажут сказку «Арыстан Патша».
11 февраля в 16:00, 12 и 13 февраля в 12:00, 14:00 и 16:00 Театр кукол приглашает зрителей на сказку Т. Хасангалиевой «Қыс туралы ертегі».
Музыкальный театр юного зрителя 13 февраля в 19:00 часов покажет музыкальную драму «Абай-Тоғжан».
Три постановки на этой неделе представит Государственный академический русский драматический театр им. М. Горького. 10 февраля состоится показ комедии Н. Гоголя «Женитьба», 11 февраля – сценической фантазии по рассказам В.Шукшина «Светлые думы», 12 февраля – драмы А. Островского «Гроза».
Дворец «Жастар» на своих страницах в соцсетях представит онлайн-проекты с участием своих творческих самодеятельных и профессиональных коллективов.
9 февраля Детская библиотека № 5 проведет День информации «Күй абызы – Әлшекей Бекітбайұлы», а детская библиотека № 4 – библиотечный дилижанс «Путешествие в страну непрочитанных книг».
Днем позже в детской библиотеке № 2 организуют выставку-просмотр «Да здравствует тело!», детской библиотеке № 8 – выставку на тему «Женщины Казахстана! Сто тысяч разных лиц!...», массовой библиотеке № 15 – библиопортрет «Знаток человеческих нравов».
11 февраля в массовой библиотеке № 5 состоится час информации «Активное долголетие», а в центральной детско-юношеской библиотеке – день открытых дверей «Кел балалар оқылық».
Массовая библиотека № 10 приглашает 12 февраля на обзор-беседу «Сыр сүлейі – Әлшекей», массовая библиотека № 12 – на акцию «Дарите книги с любовью».
Столичный цирк в официальном аккаунте в Instagram запустит онлайн-рубрику, в которой расскажет о жанрах цирка.
Этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен» подготовит 10 февраля видеоролик о поэзии Мукагали Макатаева.
В Музее Сакена Сейфуллина 8 февраля традиционно проведут видеоэкскурсию. Днем позже опубликуют видеоролик из серии «Сырсандық», в котором сотрудники музея зачитают произведение Сакена Сейфуллина. 10 февраля планируется показать отрывки из трудов Т.Какишова, а 11 февраля – уникальные архивные снимки. Все эти материалы можно будет увидеть на официальных страницах музея в социальных сетях.
8 февраля Триумфальная арка «Мәңгілік Ел» опубликует видеоролик о казахских батырах «Пути героев», а 10 февраля расскажет о столичном парке «Жетысу».
Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении санитарных норм и требований карантина.
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