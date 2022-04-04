Культурный досуг: какие мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждую неделю учреждения культуры столицы готовят насыщенную программу из разноплановых мероприятий для разнообразия досуга жителей и гостей города. На этой неделе астанчан ждут постановки, выставки, познавательные лекции и концерты для всех возрастов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

5 апреля в 19:00 Государственная академическая филармония им.Е.Рахмадиева приглашает на ретро-концерт «Сол бір кез» фольклорного ансамбля «Сарыарка». 8 апреля в это же время в концертном зале «Астана» выступит симфонический оркестр с программой «Краски Востока».

Вечером 8 апреля Государственный академический русский драматический театр им. М. Горького покажет притчу М.Ладо «Очень простая история». В 11:00 часов 9 апреля для юных зрителей проведут показ сказки С.Астраханцева «Братец Лис и братец Кролик». Вечером того же дня можно будет посмотреть черный детектив М.МакДонаха «Человек-подушка».

В театре «Жастар» 5 и 6 апреля состоится премьера драмы Ж.Аликена «Күйеу бала». 7 апреля в 12:00 и 14:00 ч. здесь покажут народную сказку « Ұр, тоқпақ!». Днем позже зрители смогут увидеть трагифарс Н.Гоголя «Ревизор». 9 и 10 артисты театра выступят со сценической повестью Б.Сокпакбаева «...Көзіме бір көрінсең, бала ғашық...».

Столичный театр кукол в течение трех дней – 8,9 и 10 апреля – приглашает на японскую народную сказку «Как появилось эхо».

Музыкальный театр юного зрителя 10 апреля в 19:00ч. представит трагифарс «Өлі жандар». В этот же день на сцене Nomad City Hall покажут драму О. Бокея «Ауыл хикаялары».

Централизованная библиотечная система столицы на этой неделе традиционно в ежедневном режиме организует ряд просветительских мероприятий для своих читателей.

Так, 5 апреля в 12:00ч. в Центральной детско-юношеской библиотеке в рамках программы «Парасат жолы» пройдет литературная беседа «Біздің Елтаңба», 6 апреля - беседа на тему «Жазда достармен бірге кітап оқу сәнді», 8 апреля - книжная поликлиника «Балалардың қолымен ғажайыптар жасалады». Также 5 апреля детская библиотека №8 проведет сказочную панораму «Хорошие книжки писал дед Корней!». Днем позже в массовой библиотеке №4 состоится час общения «Нашақорлық–ғасырдерті». Читатели массовой библиотеки №2 приглашаются 7 апреля в 12:00ч. на час воспитания «Адалдық, парасаттылық - адамдықтың белгісі». В это же время 8 апреля коллектив детской библиотеки №4 организует творческий портрет «Яркая звезда таланта», который расскажет о личности и произведениях Габита Мусрепова. 9 апреля в детской библиотеке №4 можно будет увидеть космическую панораму «Звездный путь во Вселенную».

Всю неделю с 5 по 9 апреля с 10:00 до 17:00ч. в массовой библиотеке №15 проводятся занятия по шахматам, арт-терапии, тогызкумалак, английскому языку.

В среду, 6 апреля отделения Дирекции объединенных музеев столицы проведут 4 онлайн-мероприятия. Так, музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» организует лекцию «Роза Багланова – легенда Казахстанской сцены», на страницах Музея Сакена Сейфуллина в соцсетях пройдет встреча с исследователями «Мұхтар Әуезов – кемеңгер тұлға», посвященная 125-летию Мухтара Ауезова. В аккаунтах Центра сохранности историко-культурного наследия также проведут лекцию «Творчество Розы Баглановой», а в галерее искусств Триумфальной арки «Мәңгілік Ел» состоится открытый урок «Достығы жарасқан, бақытты ел – Қазақстан».

7 апреля в Музее Сакена Сейфуллина можно посмотреть онлайн-фотовыставку памяти деятелей Алашорды «Алаш зиялылары».