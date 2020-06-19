Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Культурный центр «Тіл-Қазына» открыл свои двери в Бельгии

Автор:  
Тимур Дюсекеев
19 Июня 2020, 19:30
Культурный центр «Тіл-Қазына» открыл свои двери в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Республики Казахстан в Бельгии открылся казахский культурный центр «Тіл-Қазына», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Благодаря открытию центра, дети дипломатов и представителей казахской диаспоры получили возможность изучать казахский язык, нашу историю, культуру и обычаи, пользоваться библиотечным фондом посольства.

«Язык – это история народа, язык – это национальное достояние, язык – это наша честь, достоинство и богатство», - с таких трогательных слов начала свое выступление посол Казахстана в Бельгии Айгуль Куспан.

«Мы открываем двери нашего культурного центра для наших детей и их семей, которые находятся далеко от своей Родины. Мы также с нетерпением ждем других гостей, которые познакомятся с казахской культурой и языком», - отметила казахстанский дипломат.

photo


Сейчас центр готов принять 30 детей дипломатов, но в ближайшее время планируется расширить аудиторию, в том числе за счет использования видеоконференцсвязи.

В Бельгии проживают около 600 граждан Казахстана, еще порядка 430 детей из нашей страны были усыновлены бельгийскими родителями.

«В будущем мы планируем познакомить приемных детей из Казахстана, детей казахской диаспоры с работой нашего культурного центра. Я надеюсь, что наш центр поможет им поддерживать связь с Родиной», - подчеркнула Айгуль Куспан.

В посольстве рассчитывают, что культурный центр в Брюсселе станет домом для постоянных встреч наших соотечественников, точкой притяжения нашей диаспоры, площадкой для проведения культурно-образовательных мероприятий.

photo

photo


МИД РК   Культура   Соотечественники   Бельгия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
Камыш горит на болотах в СКО
Камыш горит на болотах в СКО
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев