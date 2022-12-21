Культурными мероприятиями в рамках Года детей охвачено более миллиона детей

21 Декабря 2022, 13:51

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках Года детей было проведено 69 масштабных мероприятий. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках проведения Года детей , Министерство культуры и спорта провело все запланированные мероприятия. В этом году было запланировано 69 масштабных мероприятий. В том числе, по 9 мероприятиям министерство было назначено основным исполнителем, по остальным дополнительным. Вся работа была направлена на качественное обеспечение условий для детского творчества и спорта. Всего, в сфере культуры были реализованы масштабные проекты с охватом более миллиона детей», – сказал Н.Дауешов.

В частности, по его словам, республиканский образовательный онлайн-проект «Ұлағатты ұрпақ» в настоящее время продолжается. Количество просмотров в соцсетях и интернет-ресурсах превышает 2 миллиона. Цель платформы «Ұлағатты ұрпақ» – пропаганда отечественной истории и культуры с помощью специалистов этой сферы.

Вице-министр отметил еще один масштабный проект – культурный норматив школьника, которым охвачено 20% школ. В рамках культурного норматива школьники ищут ответы на вопросы о том, какие работы они должны знать в сферах искусства и культуры. Также начал работать сайт «Дана бала», посвященный детской литературе. На сайте размещено более 5 тысяч книг.

Кроме того, Н.Дауешев сообщил, что в этом году проведен республиканский фестиваль «Таланттар арамызда», охвативший более 250 одаренных детей, создана онлайн-платформа «Әжемнің ертегілері», где собраны аудиоверсии сказок.

Также, по словам вице-министра, в уходящем году был проведен детский фестиваль «Мейірім». Летом был реализован социальный проект «Жазғы кино». Все лето организовывались бесплатные показы кинофильмов для детей из малообеспеченных и многодетных семей. В рамках Года детей в Национальном музее проводились мероприятия, направленные привитие детям интереса к графике и живописи.

Напомним, в своем новогоднем обращении к народу Казахстана Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил 2022 год Годом детей.