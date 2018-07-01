Культурные Дни Астаны проходят в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Столичные артисты приехали в Восточный Казахстан на 4 дня. 17 и 18 июля астанчане подарили праздник жителям Семея. А 19 июля уже устькаменогорцам представилась возможность увидеть множество красочных представлений. Дни культуры в честь юбилея Астаны продлятся до 20 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В Усть-Каменогорске любители искусства могут насладиться выставкой таких разножанровых отечественных художников, как: С. Смагулов, М. Бекеев, Р. Кульбатыров, С. Аллабергенов, Н. Каржасов.

У желающих прочувствовать прошлое казахского народа, есть возможность увидеть своими глазами выставку «Елім-ай», автором которой является Умирбек Тлеулиев.

На сцене Восточно-Казахстанского драматического театра пройдет показ нашумевшей драмы Улыкбека Есдаулета «Зере», а также величайшего произведения Мухтара Ауэзова «Абай».

Также устькаменогорцы смогут насладиться живой музыкой на сцене Восточно-Казахстанского колледжа искусств, где выступит струнный квартет им. Газизы Жубановой «Мелодии Великой степи».

На арене местного Ледового дворца поклонники хоккея смогут поболеть за команды «Астана 2009» и «Торпедо 2009».

И в заключении Дней Астаны 20 июля в 19.00 гала-концерт «Астанадан ақ тілек» пройдет на сцене зала «Ертiс концерт». Гостями программы станут звезды отечественной эстрады.