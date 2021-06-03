Культурную нормативу школьника введут в казахстанских школах в 2025 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2025 году в Казахстане заработает единая цифровая информационная платформа культурной сферы «e-culture.kz». Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день Министерство культуры и спорта РК в рамках своих полномочий работает с отечественными творческими объединениями. На сегодня в стране в сфере культуры и искусства работают 16 республиканских, региональных творческих союзов. Таким образом, в рамках программной статьи «Рухани жаңғыру» совместно с неправительственными организациями проводится ряд мероприятий для совершенствования сферы культуры», - отметил вице-министр культуры и спорта РК.

Ряд мероприятий в текущем году проходит в рамках празднования 30-летия Независимости РК. В этом году также отмечается 175-летие Жамбыла Жабаева.

«2021 год назвали Годом поддержки детского и юношеского чтения в Казахстане. В этой связи начата организация современной системы библиотек и их работы. Будут созданы все возможности, чтобы привить детям любовь к чтению. Наряду с традиционной библиотекой, стремительно развивается работа Национальной электронной библиотеки. Сегодня министерством в рамках закона ведется работа по запуску сводного электронного каталога библиотек Казахстана. Кроме того, в стране определен нормативный порядок введения в действие единого электронного читательского билета», - рассказал Нуркиса Дауешов.

Министерством в рамках средств, выделенных из республиканского бюджета на 2021-2023 годы, до конца текущего года планируется выпустить 7 наименований детской литературы тиражом 21 000 тысяч экземпляров на сумму 61 431 8 тысяч тенге. 120 экземпляров общественной значимой литературы, в том числе детская литература будет передана республиканским областным библиотекам. Областные библиотеки передадут районным. Электронные версии всех книг будут доступны на базе Национальной электронной библиотеки при Национальной академической библиотеки РК.

«Министерство также разработало мини-программу «Ел рухы» в рамках национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру». На 2025 год определены четыре направления, по которым будет вестись следующая работа. Во-первых, в 50% школ будет введена культурная норматива школьника. Во-вторых, необходимость в культурных объектах сократится на 42%. В третьих, будут объявлены 10 тысяч одаренных лиц, которым будет оказана государственная поддержка. В четвертых, заработает единая цифровая информационная платформа культурной сферы «e-culture.kz». Национальный проект предусматривает реализацию 30 проектов», - заверил Н. Дауешов.