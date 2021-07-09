Культурное наследие Казахстана обсудили в Эфиопии

АДДИС-АБЕБА. КАЗИНФОРМ – 8 июля в рамках празднования 30-летия независимости Казахстана и юбилеев Жамбыла Жабаева, Ибрая Алтынсарина, Алихана Букейханова, Дины Нурпеисовой, Кажымукана Мунайтпасова, Мукагали Макатаева в Посольстве РК в Эфиопии состоялся семинар, посвященный культурному наследию страны Великой степи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

В семинаре приняли участие представители Министерства иностранных дел Эфиопии, секретариата комиссии Африканского союза, генеральный секретарь Национальной комиссии Эфиопии по делам ЮНЕСКО, глава регионального офиса ЮНЕСКО в Африке, дипломатического корпуса, института стратегических исследований, студенты университета Аддис-Абебы, а также журналисты ряда эфиопских изданий.

Гостям мероприятия была представлена презентация на тему: «Культурное наследие Казахстана – неотъемлемая часть всемирного культурного наследия». Участники были подробно ознакомлены с историей казахского этногенеза, историей формирования уникальной конно-кочевой культуры, давшей начало зарождению тюркской цивилизации.

Участники мероприятия также заслушали информацию о реализации в Казахстане по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева государственной программы «Рухани жанғыру», направленной на модернизацию общественного сознания, возрождение культурной самобытности, и изучение богатого исторического наследия казахского народа. В ходе семинара было отмечено, что такие выдающиеся исторические деятели как: Жамбыл Жабаев, Ибрай Алтынсарин, Алихан Букейханов, Дина Нурпеисова, Кажымукан Мунайтпасов и Мукагали Макатаев внесли весомый вклад не только в развитие казахской культуры, но и в продвижение на международной арене универсальных идей самостоятельного государственного развития, патриотизма и человеколюбия.

Помимо этого, участники ознакомились с текущими масштабными государственными реформами, проводимыми в настоящее время в Казахстане под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева.

В рамках семинара была организована фотовыставка, приуроченная к празднованию 30-летия Независимости Казахстана, а также концертная программа, в которую вошли казахские народные песни из репертуара Абая и М. Макатаева, а также эфиопские национальные песни, исполненные традиционными музыкальными инструментами.

По итогам семинара участники высоко оценили знакомство с историей, традицией и культурой РК, посетили Казахский культурный центр, и выразили интерес к укреплению дружественных связей с нашей страной. Гости мероприятия выразили уверенность в том, что активное развитие культурно-гуманитарного сотрудничества будет способствовать расширению и укреплению широкомасштабного сотрудничества с Казахстаном в других областях.