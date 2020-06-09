Культура вождения в обществе еще не сформирована – Ерлан Тургумбаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно на дорогах Казахстана гибнет порядка 2,5 тысячи человек. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ежегодно на дорогах гибнут порядка 2,5 тысячи человек, получают травмы свыше 20 тысяч. Основная причина высокой аварийности - низкая транспортная дисциплина», - сказал Ерлан Тургумбаев.
В числе наиболее частых нарушений - превышение скоростного режима, нарушение правил маневрирования.
«Стоит признать, что культура вождения в обществе еще не сформирована. Опасное и агрессивное вождение на дорогах стало нормой. Такое лихачество приводит к трагическим последствиям. Водитель, садясь за руль автомобиля, должен осознавать ответственность не только за свою жизнь, но и за жизни других участников движения», - подчеркнул Ерлан Тургумбаев.
- Глава МВД рассказал, почему трудно наказать дебоширов, избивающих жен
- Когда казахстанцы смогут ездить на автомобиле без документов
- Выпускники подарили дом многодетной матери в Туркестанской области
- Зоны отдыха Капшагая пока не готовы к открытию - акимат Алматинской области
- Мурал с изображением Абая появился в Нур-Султане
- Качество более 16 тысяч км дорог проверят в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана