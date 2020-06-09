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Культура вождения в обществе еще не сформирована – Ерлан Тургумбаев

9 Июня 2020 15:34
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Культура вождения в обществе еще не сформирована – Ерлан Тургумбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно на дорогах Казахстана гибнет порядка 2,5 тысячи человек. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно на дорогах гибнут порядка 2,5 тысячи человек, получают травмы свыше 20 тысяч. Основная причина высокой аварийности - низкая транспортная дисциплина», - сказал Ерлан Тургумбаев.

В числе наиболее частых нарушений - превышение скоростного режима, нарушение правил маневрирования.

«Стоит признать, что культура вождения в обществе еще не сформирована. Опасное и агрессивное вождение на дорогах стало нормой. Такое лихачество приводит к трагическим последствиям. Водитель, садясь за руль автомобиля, должен осознавать ответственность не только за свою жизнь, но и за жизни других участников движения», - подчеркнул Ерлан Тургумбаев.


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Ключевые слова: Транспорт, МВД РК, Общество, Дороги,
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Автор:

Серик Сабеков

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