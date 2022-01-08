Культура и спорт: когда вернут деньги за билеты на отмененные из-за режима ЧП мероприятия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве культуры и спорта РК прокомментировали процедуру возврата билетов на отмененные из-за режима ЧП мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время чрезвычайного положения в стране отменяются спортивно-массовые, учебно-тренировочные сборы, тренировки, культурно-массовые мероприятия и работа творческих кружков. Процедура возврата или замены билетов будет осуществляться по месту проведения по окончанию чрезвычайного положения в стране», - говорится в информационном сообщении ведомства.

Также, в настоящее время продолжают свою деятельность в штатном режиме все объекты в сферах туризма и предоставления услуг, в том числе места размещения, туристские базы, санаторно-курортные объекты, зоны отдыха за исключением объектов активного зимнего отдыха в отдельных регионах.

Вместе с тем, возврат средств или перенос срока на более благоприятный период ранее оплаченного отдыха (путевки, туры) будет осуществляться в рамках действующего законодательства по окончанию чрезвычайного положения в стране.

В настоящее время на зарубежных курортах находятся 7636 казахстанских туристов. В связи с введенным чрезвычайным положением в стране, прорабатывается алгоритм возврата туристов из-за рубежа.

По всем возникающим вопросам касательно возврата туристов в Казахстан можете обращаться по номеру телефона: +7 701 534 05 80 (Администратор системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма – КФ «Туристік Қамқор»).



