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    11:00, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Культура и спорт: когда вернут деньги за билеты на отмененные из-за режима ЧП мероприятия

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве культуры и спорта РК прокомментировали процедуру возврата билетов на отмененные из-за режима ЧП мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во время чрезвычайного положения в стране отменяются спортивно-массовые, учебно-тренировочные сборы, тренировки, культурно-массовые мероприятия и работа творческих кружков. Процедура возврата или замены билетов будет осуществляться по месту проведения по окончанию чрезвычайного положения в стране», - говорится в информационном сообщении ведомства.

    Также, в настоящее время продолжают свою деятельность в штатном режиме все объекты в сферах туризма и предоставления услуг, в том числе места размещения, туристские базы, санаторно-курортные объекты, зоны отдыха за исключением объектов активного зимнего отдыха в отдельных регионах.

    Вместе с тем, возврат средств или перенос срока на более благоприятный период ранее оплаченного отдыха (путевки, туры) будет осуществляться в рамках действующего законодательства по окончанию чрезвычайного положения в стране.

    В настоящее время на зарубежных курортах находятся 7636 казахстанских туристов. В связи с введенным чрезвычайным положением в стране, прорабатывается алгоритм возврата туристов из-за рубежа.

    По всем возникающим вопросам касательно возврата туристов в Казахстан можете обращаться по номеру телефона: +7 701 534 05 80 (Администратор системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма – КФ «Туристік Қамқор»).



    Теги:
    Правительство Минкультуры Происшествия, ЧС ЧП-2022
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