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Культовая казахстанская группа «Дос-Мукасан» представила новую песню «Алматым»

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Мая 2023, 17:59
Культовая казахстанская группа «Дос-Мукасан» представила новую песню «Алматым» Кадр из видео

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Самый популярный вокально-инструментальный ансамбль Казахстана, чьи песни звучат на всех казахских торжествах последние 50 лет, спустя многие десятилетия выпустил новую песню – «Алматым». Коллектив посвятил ее городу Алматы, ставшему настоящей колыбелью многонациональной казахской семьи, передает МИА «Казинформ».

Произведение наглядно демонстрирует, что творчество ВИА «Дос-Мукасан» уже давно стало важной частью казахстанской культуры, а любовь к коллективу – это неотъемлемая часть любви к родине.

Главную роль в сюжетной линии сыграл В. Королев – актер театра им. М. Лермонтова, который в 1993 году уехал в Германию по программе репатриации и спустя 13 лет вернулся в родной город со своим внуком.

В песне слились преемственность поколений, привязанность и любовь к родине, единство народа, культурные ценности и дань уважения к истории и городу.


Алматы   Культура   Видео   Общество   Музыка   День единства народа Казахстана  
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