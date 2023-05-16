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Кульгинов опроверг участие детей в митинге за права женщин

Автор:  
Шынар Хамитова
16 Мая 2023, 10:40
Кульгинов опроверг участие детей в митинге за права женщин Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-премьер Алтай Кульгинов ответил на вопрос депутатов Мажилиса о борьбе с идеологией ЛГБТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«8 апреля в Астане прошел мирный митинг по защите прав женщин от домашнего насилия в соответствии со статьей 2 пунктом 2 закона Республики Казахстан «О порядке организации и проведения мирных собраний в РК». Согласно пункту 4 статьи 1 закона о мирных собраниях, несовершеннолетние не имеют права на организацию мирных митингов. За привлечение несовершеннолетних к участию в незаконном митинге, шествии или демонстрации, согласно части 2 статьи 128 КоАП, организаторы несут ответственность в виде административного штрафа или ареста», — говорится в ответе.

По словам вице-премьера, мероприятие контролировалось местным исполнительным органом, прокуратурой и департаментом полиции Астаны.

«На момент проведения мероприятия в местный акимат и прокуратуру не поступало ходатайств о приостановлении или отмене мирного собрания. Кроме того, на указанном мероприятии несовершеннолетние не были идентифицированы», — добавил Кульгинов.

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