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    10:21, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Кукушкин в паре с литовцем не смог выйти в третий круг Australian Open

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин и литовец Ричардас Беранкис потерпели поражение в матче второго раунда парного турнира Открытого чемпионата Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    За выход в третий круг Кукушкин и Беранкис боролись с представителями страны-хозяйки первенства Джеймсом Даквортом и Марком Полмансом. Итогом матча стала победа австралийцев в двух сетах — 7:6, 6:2.

    На следующем этапе Дакворт и Полманс встретятся с победителем противостояния Николя Маю/Пьер-Юг Эрбер (оба — Франция) — Янник Ханфман/Кевин Кравиц (оба — Германия).

    Напомним, что на старте турнира Михаил и Ричардас переиграли французско-финский дуэт Эдуар Роже-Васслен/Хенри Континен — 7:5, 6:4.


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