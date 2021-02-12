Кукушкин в паре с литовцем не смог выйти в третий круг Australian Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин и литовец Ричардас Беранкис потерпели поражение в матче второго раунда парного турнира Открытого чемпионата Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За выход в третий круг Кукушкин и Беранкис боролись с представителями страны-хозяйки первенства Джеймсом Даквортом и Марком Полмансом. Итогом матча стала победа австралийцев в двух сетах — 7:6, 6:2.

На следующем этапе Дакворт и Полманс встретятся с победителем противостояния Николя Маю/Пьер-Юг Эрбер (оба — Франция) — Янник Ханфман/Кевин Кравиц (оба — Германия).

Напомним, что на старте турнира Михаил и Ричардас переиграли французско-финский дуэт Эдуар Роже-Васслен/Хенри Континен — 7:5, 6:4.