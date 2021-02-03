Кукушкин уступил во втором круге турнира в Мельбурне

МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Михаил Кукушкин уступил во втором круге проходящего в австралийском Мельбурне турнира категории ATP 250 Murray River Open, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, за выход в 1/8 финала казахстанский теннисист боролся с 18-й ракеткой мира швейцарцем Станисласом Вавринкой. В третьем гейме Вавринка отдал свою подачу, что привело к тому, что казахстанец взял первую партию со счетом 6:4.

По ходу второго сета соперники шли вровень и уверенно держали свои подачи, однако, в шестом гейме второго сета швейцарец активизировался и со второй попытки взял подачу соперника. Этот брейк позволил Вавринке довести сет до победы - 6:3.

В третьем сете была упорная борьба, соперники боролись за каждое очко, но в третьем гейме Станислас реализовал брейк-пойнт и повел в матче. Уже на следующей подаче швейцарца Кукушкин имел хорошую возможность вернуть потерянный гейм, но не смог реализовать свое преимущество. Вавринка довел матч до победы - 6:1.

Матч продолжался 1 час и 58 минут. Кукушкин сделал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт, при этом, четыре раза проиграв в геймах на своей подаче.