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Кукушкин сдал позиции в рейтинге ATP

14 Января 2020 19:11
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Кукушкин сдал позиции в рейтинге ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтингов одиночного и парного разрядов, сообщает Sports.kz.

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Тройку лидеров составляют испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович и швейцарский теннисист Роджер Федерер.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сохранил за собой 55-е место, Михаил Кукушкин опустился на одну позицию и стал 67-м.
В парном разряде Кукушкин занимает 142-е место (-4), Андрей Голубев — 170-й (-3), Александр Недовесов — 197-й (+1).



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Ключевые слова: Спорт,
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