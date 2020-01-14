Кукушкин сдал позиции в рейтинге ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтингов одиночного и парного разрядов, сообщает Sports.kz.

Тройку лидеров составляют испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович и швейцарский теннисист Роджер Федерер.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сохранил за собой 55-е место, Михаил Кукушкин опустился на одну позицию и стал 67-м.

В парном разряде Кукушкин занимает 142-е место (-4), Андрей Голубев — 170-й (-3), Александр Недовесов — 197-й (+1).



