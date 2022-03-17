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    07:32, 17 Март 2022 | GMT +6

    Кукушкин проиграл в первом круге турнира в США

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (154-е место в рейтинге ATP) потерпел поражение в первом круге турнира в Финиксе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он уступил в трех сетах французу Ришару Гаске (81-е). Кукушкин на тай-брейке выиграл первый сет — 7:6, однако затем разгромно проиграл второй и третий — 1:6, 1:6. Таким образом, казахстанец завершил выступление на турнире.

    Ранее в квалификации Михаил Кукушкин победил японца Го Соэда (275-е) — 6:2, 6:0 — и итальянца Томаса Фаббиано — 6:3, 6:2. Добавим, что призовой фонд турнира в Финиксе составляет 159 360 долларов. Победитель заработает 21 600 долларов, а также получит 125 очков в рейтинг.

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