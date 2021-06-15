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    03:33, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Кукушкин проиграл в первом круге турнира в Ноттингеме

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (105-е место в рейтинге ATP) потерпел поражение в первом же матче на турнире в Ноттингеме (Великобритания), сообщает Sports.kz.

    В первом круге он уступил в двух сетах британцу Эйдану Макхью (477-е) — 6:7, 4:6. Таким образом, Кукушкин завершил выступление на турнире. Добавим, что призовой фонд этого «челленджера» составляет 132 280 евро.

    Что касается последних выступлений Михаила Кукушкина, то в конце мая он выступил на «Ролан Гаррос», где также проиграл в первом круге: он потерпел поражение от испанского теннисиста Алехандро Давидович-Фокина (35-е) в трех сетах — 4:6, 4:6, 3:6.

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