Кукушкин проиграл на старте Australian Open

МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел свой стартовый матч в основной сетке одиночного турнира Открытого чемпионата Австралии, сообщает Sports.kz.

Соперником Кукушкина, занимающего 68-е место рейтинга ATP, стал 133-я ракетка мира из США, обладатель wild-card турнира Марк Полманс. Первые два сета остались за Полмансом, затем Кукушкин переломил ход матча и взял два сета кряду (четвертую партию — на тай-брейке). Исход четырехчасовой встречи решился в пятом сете, им стала победа Полманса со счетом 6:4, 6:3, 4:6, 6:7, 6:4.

В матче второго круга американец сыграет с победителем противостояния Кайл Эдмунд (Великобритания) — Душан Лайович (Сербия).





