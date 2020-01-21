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вчера 23:55
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Кукушкин проиграл на старте Australian Open
21 Января 2020 12:21
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МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел свой стартовый матч в основной сетке одиночного турнира Открытого чемпионата Австралии, сообщает Sports.kz.
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Соперником Кукушкина, занимающего 68-е место рейтинга ATP, стал 133-я ракетка мира из США, обладатель wild-card турнира Марк Полманс. Первые два сета остались за Полмансом, затем Кукушкин переломил ход матча и взял два сета кряду (четвертую партию — на тай-брейке). Исход четырехчасовой встречи решился в пятом сете, им стала победа Полманса со счетом 6:4, 6:3, 4:6, 6:7, 6:4.
В матче второго круга американец сыграет с победителем противостояния Кайл Эдмунд (Великобритания) — Душан Лайович (Сербия).
Ключевые слова: Спорт,
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