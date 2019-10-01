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Кукушкин проиграл 12-й ракетке мира на старте турнира в Китае

1 Октября 2019 17:11
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Кукушкин проиграл 12-й ракетке мира на старте турнира в Китае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12-я ракетка мира, итальянский теннисист Фабио Фоньини, на старте соревнований China Open одолел Михаила Кукушкина из Казахстана, занимающего 60-е место мирового рейтинга, — 6:4, 4:6, 7:6(6). Об этом передает Sports.kz.

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За 2 часа 28 минут матча Фабио сделал пять эйсов и шесть брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Михаил пять раз подал навылет и реализовал шесть брейк-пойнтов, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 3:2 в пользу итальянцу.

Во втором круге турнира в Пекине Фоньини сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.

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Ключевые слова: Спорт,
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