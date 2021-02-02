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    12:50, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Кукушкин пробился во второй круг турнира ATP в Мельбурне

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    МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - 90-я ракетка мира, казахстанский теннисист Михаил Кукушкин, на старте турнира ATP Murray River Open в Мельбурне оказался сильнее аргентинца Хуана Игнасио Лондеро, занимающего 81-е место мирового рейтинга, - 4/6, 7/5, 6/2. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, за 2 часа 18 минут матча Михаил сделал семь эйса и реализовал четыре брейка из восьми, ошибившись при подаче два раза. Тогда как Лондеро четыре раза подал навылет и два раза брал подачу соперника, допустив четыре двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 1:0 в пользу казахстанца.

    Во втором раунде соревнований Кукушкину предстоит встретиться с обладателем первого номера посева, 18-й ракеткой мира швейцарцем Станисласом Вавринкой.
    Призовой фонд турнира составляет 320 775 долларов. Победителю достанется 250 рейтинговых очков и 19 500 долларов США.


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