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Кукушкин одолел 19-ю ракетку мира на US Open и вышел в третий круг
3 Сентября 2020 10:02
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ОГАЙО. КАЗИНФОРМ - 19-я ракетка мира чилиец Кристиан Гарин уступил представителю Казахстана Михаилу Кукушкину, занимающему 90-ю строчку рейтинга ATP, во втором круге «мэйджора» в Нью-Йорке — 2:6, 1:6, 6:3, 6:4, 5:7, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Встреча длилась 3 часа 59 минут. За это время 24-летний Гарин шесть раз брал подачу соперника, совершил 12 эйсов и семь двойных ошибок, а 32-летний Кукушкин сделал девять брейков и шесть эйсов, семь раз ошибившись при подаче. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.
В третьем раунде US Open Кукушкин скрестит ракетки с австралийцем Джорданом Томпсоном, победившим Егора Герасимова из Беларуси, — 6:1, 6:4, 3:6, 6:3.
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