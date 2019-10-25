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Кукушкин не смог выйти в 1/4 финала теннисного турнира серии ATP
25 Октября 2019 19:30
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ВЕНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира серии ATP в Вене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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В 1/8 финала спортсмен встречался с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Их противостояние продлилось три сета, один и которых был в активе Кукушкина. Итоговый счет составил 7:6(7:3), 4:6, 1:6.
Ключевые слова: Спорт,
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