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Кукушкин и Попко узнали соперников по квалификации на US Open

25 Августа 2021 19:53
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Кукушкин и Попко узнали соперников по квалификации на US Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко стартуют в квалификации завершающего турнира серии «Большой Шлем» нынешнего сезона – Открытого первенства США. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации Федерации тенниса Казахстана, Михаил К укушкин, получивший в отборе 13-й номер посева, встретится со 193-й ракеткой планеты, французом Матиасом Бурком. Дмитрий Попко будет соперничать со словенцем Блажем Ролой, занимающим 179-е место мирового рейтинга.

Напомним, ранее сообщалось о том, что М. Кукушкин поднялся в рейтинге лучших игроков мира, заняв 129-е место. Д. Попко находится на 182-й позиции.


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