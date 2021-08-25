Кукушкин и Попко узнали соперников по квалификации на US Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко стартуют в квалификации завершающего турнира серии «Большой Шлем» нынешнего сезона – Открытого первенства США. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Федерации тенниса Казахстана, Михаил К укушкин, получивший в отборе 13-й номер посева, встретится со 193-й ракеткой планеты, французом Матиасом Бурком. Дмитрий Попко будет соперничать со словенцем Блажем Ролой, занимающим 179-е место мирового рейтинга.

Напомним, ранее сообщалось о том, что М. Кукушкин поднялся в рейтинге лучших игроков мира, заняв 129-е место. Д. Попко находится на 182-й позиции.