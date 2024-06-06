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    09:32, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Кукушкин и Попко одержали волевые победы на «Челленджерах»

    Михаил Кукушкин
    Фото: ФТК

    Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал турнира категории «Челленджер» в британском Сурбитоне, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Казахстанец, занимающий 136-ю строчку в рейтинге ATP, во втором круге обыграл британца Пола Джубба (308 АТР) - 1:6, 6:3, 6:2. В четвертьфинале Михаилу будет противостоять другой местный теннисист Билли Харрис.

    Дмитрий Попко (244 АТР) успешно стартовал на «Челленджере» в Загребе (Хорватия). В первом круге казахстанец обыграл аргентинца Ренцо Оливо (274 АТР) со счетом 6:7, 6:2, 7:5. В следующем круге Дмитрий сыграет с хорватом Дино Призмичем.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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