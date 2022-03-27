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    09:50, 27 Март 2022 | GMT +6

    Кукушкин и Данилина проиграли свои матчи на Мастерсе в Майами

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин, занимающий 159-е место в мировом рейтинге, был на пороге от выхода в третий круг турнира ATP 1000 в Майами (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Кукушкин уступил 13-й ракетке мира, победителю недавнего Мастерса в Индиан-Уэллсе американцу Тэйлору Фрицу.

    Первый сет Михаил проиграл - 3:6, а вот второй выиграл - 7:5. В ходе третьего наш теннисист вел 1:0 и 2:1, но в итоге уступил 3:6.

    Встреча длилась чуть более 2 часов. За это время Михаил допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного эйса.

    Покидает соревнования и первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина, которая в дуэте с Беатрис Хаддад Майя из Бразилии уступила Пауле Бадосе (Испания) и Арине Соболенко (Беларусь) – 3:6, 4:6.

    Ранее сообщалось об успешном выступлении на турнире Miami Open других казахстанских теннисистов - Александра Бублика, Юлии Путинцевой и Елены Рыбакиной.



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