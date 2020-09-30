Кукушкин и Бублик уступили в первом матче парного разряда «Ролан Гаррос»

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Во Франции продолжается престижный теннисный турнир «Роллан Гаррос». Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Александр Бублик завершили своё выступление в парном разряде соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Казахстанский дуэт уступил представителям Германии Кевин Кравиц/Андреас Мис со счетом 2:6, 3:6.

Отметим, оба казахстанца продолжат выступление в рамках соревнований в одиночном разряде, где обоим спортсменам удалось пробиться во второй раунд турнира.