Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Кукушкин и Бублик уступили в первом матче парного разряда «Ролан Гаррос»

Редактор:  
Ринат Дусумов
30 Сентября 2020, 12:31
Кукушкин и Бублик уступили в первом матче парного разряда «Ролан Гаррос»

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Во Франции продолжается престижный теннисный турнир «Роллан Гаррос». Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Александр Бублик завершили своё выступление в парном разряде соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Казахстанский дуэт уступил представителям Германии Кевин Кравиц/Андреас Мис со счетом 2:6, 3:6.

Отметим, оба казахстанца продолжат выступление в рамках соревнований в одиночном разряде, где обоим спортсменам удалось пробиться во второй раунд турнира.


Спорт   Франция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка