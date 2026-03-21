Куклы степи: как казахские девочки делали игрушки своими руками

Казахские девочки делали кукол из камыша или тонких веточек, обматывая их тканью. Для прически использовали конский волос.

Куклы изображали людей разного возраста и положения в обществе: детей, девушек, невест, замужних женщин и мужчин. Лиц у них обычно не было, зато одежду старались сделать как можно ближе к настоящей.

Фото: Kunstkammer / Kazinform

Наряды могли быть как повседневными, так и праздничными с украшениями и деталями. Например, кукле-невесте надевали головной убор – саукеле и декорировали стекляшками, пуговицами, металлическими вставками и мехом. Платья украшали вышивкой, тесьмой и вставками из другой ткани.

Юные мастерицы также делали для кукол небольшое жилище, которое обставляли маленькими кроватками, мебелью, войлочными коврами и занавесками. Все это создавали из ткани и войлока.

Фото: Kunstkammer / Kazinform

Девочки мастерили все детали самостоятельно, или обращались за помощью к матерям и бабушкам. Таким образом, через такие игры дети осваивали навыки ведения хозяйства и традиции народа.

Оригинал материала на английском языке читайте здесь.

