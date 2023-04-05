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Кудебаев мог пересечь границу через горную местность - глава Погранслужбы

Автор:  
Серик Сабеков
5 Апреля 2023, 12:38
Кудебаев мог пересечь границу через горную местность - глава Погранслужбы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Экс-начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев могу пересечь границу через горную местность. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов, передает корреспондент МИА «Казифнорм».

«Госграница с Кыргызстаном составляет 1257 километров. В алматинском направлении у нас горный массив Алатау. Я думаю, что при желании и отсутствии на данном направлении технических средств охраны, если поискать, может быть и есть возможность пересечь государственную границу. Чтобы это установить, проводится проверка», - сказал Ерлан Алдажуманов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Он также добавил, что для поиска места пересечения и самого Кудебаева создана совместная группа с Комитетом национальной безопасности, также работает группа при МВД и других государственных органах. Подключено шесть пограничных застав, это около 300 человек.

Глава погранслужбы также ответил на вопрос – почему о его пропажа объявили поздно, по истечении некоторого времени.

«Мы не знали, сбежал он или нет. Я же отметил, что через официальные пункты пропуска он не пересекал государственную границу», - пояснил Ерлан Алдажуманов.


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