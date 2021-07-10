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Кудалык в карантин проводили жители Шымкента

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Июля 2021, 22:08
Кудалык в карантин проводили жители Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка остановили в Шымкенте организованное во время карантина мероприятие кудалык, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Ежедневно полицейскими проводятся рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений требований постановления главного государственного санитарного врача города.

В случае выявления нарушителей, в отношении них собираются документы и направляются в соответствующее учреждение для принятия административных мер по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов).

10 июля в ходе очередного рейда в Енбекшинском районе полицейские выявили факт проведения жителями торжества «кудалык» в кафе, расположенном по Ленгерскому шоссе. В зале собралось более 50 человек. Работники кафе обслуживали гостей без медицинских масок.

Участковые инспекторы полиции остановили мероприятие и провели разъяснительную работу, после чего собравшиеся разошлись.

У владельца объекта взята объяснительная. Собранные документы направлены в районное управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия соответствующих мер.

Напомним, Шымкент находится в «красной» зоне по распространению коронавируса.

Акимат   МВД РК   Шымкент   Общество  
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