+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 29 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Құдалық и две свадьбы прервали полицейские в Нур-Султане

10 Августа 2021 13:19
Поделиться:
Құдалық и две свадьбы прервали полицейские в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы в числе полицейских, представителей акимата и управления санитарно-эпидемиологического контроля продолжают выявлять нарушения карантинного режима. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Новости по теме
50 родителей наказали полицейские Нур-Султана за ночные прогулки детей
Устроивший стрельбу мужчина задержан в Темиртау Предлагала поддельный паспорт вакцинации: в отношении костанайки начато расследование Столкнулся с патрульным авто пьяный водитель в Алматинской области

Так как Нур-Султан находится в «красной зоне», принят ряд ограничительных мер по недопущению распространения инфекции. Строго запрещается проведение торжественных, семейных и других массовых мероприятий.

Но, несмотря на действующий запрет, жители продолжают игнорировать действующее Постановление.

Так, в банкетном зале ресторана «El Plaza» по улице Богенбай батыра проводилась свадьба. В заведении более 150 гостей веселились не соблюдая карантинных мер. В момент проверки мобильной группой, свадьба была в самом разгаре.

В этот же день банкетный зал ресторана «Baqsarai» и «Арман» также был полон гостей, которые проводили свадьбу и құдалық.

В отношении владельцев заведения собранный материал направлен в уполномоченный орган для возбуждения административного производства по статье 425 КРКобАП.

За выходные дни мобильной группой проверено 107 объектов предпринимательства, выявлено 33 нарушения карантина.

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает предпринимателей об ответственности за нарушение карантинных мер и возможного приостановления деятельности и призывает к соблюдению санитарных норм. Полицейские рекомендует гражданам не посещать массовые мероприятия и воздержаться от проведения семейных торжеств.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Здравоохранение   #МВД РК   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
50 родителей наказали полицейские Нур-Султана за ночные прогулки детей
Устроивший стрельбу мужчина задержан в Темиртау
Предлагала поддельный паспорт вакцинации: в отношении костанайки начато расследование
Столкнулся с патрульным авто пьяный водитель в Алматинской области
Популярное
1 Полемика разгорелась между казахстанскими врачами по поводу вакцинации
2 На пять суток могут арестовать нарушителей карантина в Караганде
3 Новое постановление главного госсанврача вышло в Акмолинской области
4 Молодожены сбежали со свадьбы в Павлодаре
5 Определились победители ещё пяти iPhone12 в Нур-Султане
6 Свадьбу на 80 человек остановили в Шымкенте
Читайте также
Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области
Новый антирекорд по заболевшим Covid-19 в Атырауской области
Полемика разгорелась между казахстанскими врачами по поводу вакцинации
На пять суток могут арестовать нарушителей карантина в Караганде
Новое постановление главного госсанврача вышло в Акмолинской области
Молодожены сбежали со свадьбы в Павлодаре
Определились победители ещё пяти iPhone12 в Нур-Султане
Свадьбу на 80 человек остановили в Шымкенте
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив