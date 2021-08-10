Құдалық и две свадьбы прервали полицейские в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы в числе полицейских, представителей акимата и управления санитарно-эпидемиологического контроля продолжают выявлять нарушения карантинного режима. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Так как Нур-Султан находится в «красной зоне», принят ряд ограничительных мер по недопущению распространения инфекции. Строго запрещается проведение торжественных, семейных и других массовых мероприятий.

Но, несмотря на действующий запрет, жители продолжают игнорировать действующее Постановление.

Так, в банкетном зале ресторана «El Plaza» по улице Богенбай батыра проводилась свадьба. В заведении более 150 гостей веселились не соблюдая карантинных мер. В момент проверки мобильной группой, свадьба была в самом разгаре.

В этот же день банкетный зал ресторана «Baqsarai» и «Арман» также был полон гостей, которые проводили свадьбу и құдалық.

В отношении владельцев заведения собранный материал направлен в уполномоченный орган для возбуждения административного производства по статье 425 КРКобАП.

За выходные дни мобильной группой проверено 107 объектов предпринимательства, выявлено 33 нарушения карантина.

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает предпринимателей об ответственности за нарушение карантинных мер и возможного приостановления деятельности и призывает к соблюдению санитарных норм. Полицейские рекомендует гражданам не посещать массовые мероприятия и воздержаться от проведения семейных торжеств.



