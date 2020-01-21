Куда жаловаться на неубранный снег во дворах столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице при обильных осадках ежедневно вывозят свыше 2,5 тысяч КАМАЗов снега. Об этом сообщили в акимате Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировала руководитель пресс-службы акимата Акмарал Олжабаева, в ночь на 21 января аким столицы Алтай Кульгинов совершил объезд города и проконтролировал ход уборки снега.





«На уборку столицы от снега ежедневно выезжают свыше тысячи единиц техники и почти 2 тысячи рабочих. В среднем за день КАМАЗы совершают до 2,5 тысяч рейсов. 20-тонный самосвал заполняется плотным снегом за 1 минуту 46 секунд», - сообщила А. Олжабаева.

«С начала зимнего периода мы уже вывезли более 2 млн кубометров снега. Это 170 тысяч рейсов на КАМАЗах. Это благодаря работе коммунальных служб. 20 января днем работали 1700 рабочих, 1500 техники. Сейчас идет обильный снег. Надо сначала очистить дороги, потом дороги к социальным объектам, пешеходные дороги. Сперва комбинированные дорожные машины идут колоннами и подметают. С часу до двух ночи - пересменка. После комбинированных дорожных машин выходят грейдеры. Грейдер нарезает вал, потом выезжают лаповые погрузчики. К каждому лаповому погрузчику мы прикрепляем по 10-15 КАМАЗов. КАМАЗ вывозит снег на полигон, потом возвращается. Когда обильный снег и КАМАЗов не хватает, мы нанимаем частников. Работы много, коммунальные службы работают в 3 смены», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов в ходе объезда.





Кроме этого, аким отметил, что должно быть четкое распределение ответственности: КСК и подрядные организации отвечают за прилегающую дворовую территорию, ТРЦ - за свой участок.

Как рассказал представитель подрядной организации Ержан Имашев, при мокром снеге тяжелее работать.





«Когда снег липкий, он весом становится тяжелее и плотно прилипает к КАМАЗу, сгружать тяжело, в этом году выпало большое количество осадков, но сотрудники работают в усиленном режиме», - отметил он.

Всего за зимний период было вывезено 2 млн кубометров снега, что на 55% больше, чем за аналогичный период прошлой зимы.

Снег вывозят на снежные полигоны. В столице насчитываются четыре полигона, то есть за каждым районом закреплен отдельный полигон для вывоза снега.

На сегодня жители жалуются, что их дворы не убирают и снег не вывозят. В этом случае, как пояснили в акимате, жителям столичных домов нужно обращаться к КСК или к подрядным организациям.





«За неубранный двор отвечают КСК и подрядные организации. Нужно требовать у КСК, так как они отвечают за определенную территорию жилого дома. Акимат отвечает за дороги, пешеходные улицы, социальные объекты – школы, детские сады и медицинские учреждения. А за дворы отвечает КСК, у кого-то это может называться как «управляющие кондоминиумы». Если двор не убирали, то нужно обращаться к КСК и спросить, в связи с чем еще не вывозили снег», - объяснила Акмарал Олжабаева.