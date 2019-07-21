Куда жаловаться на действия на коллекторов, сообщил Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В отношении коллекторских агентств по итогам выявленных нарушений во втором квартале 2019 года применено 10 мер воздействия, в том числе 5 административных штрафа на сумму 1 641 500 тенге и 5 мер воздействия в виде письменных предписаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального Банка РК.

Согласно Закону: коллекторским агентством является юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, включенное в реестр коллекторских агентств; коллекторская деятельность - деятельность коллекторского агентства, направленная на досудебные взыскание и урегулирование задолженности, а также на сбор информации, связанной с задолженностью. Коллекторская деятельность осуществляется на основании договора о взыскании задолженности, заключенного с банком второго уровня и (или) микрофинансовой организацией.

Результаты проведенного анализа показали, что коллекторскими агентствами допущены нарушения, связанные с: нарушением правил осуществления коллекторской деятельности;

осуществлением недобросовестных действий со стороны коллекторского агентства при взаимодействии с должником;

несообщением при первичном контакте работником коллекторского агентства должнику информации, установленной правилами осуществления коллекторской деятельности;

разглашением третьему лицу тайны коллекторской деятельности, тайны предоставления микрокрокредита;

взаимодействием коллекторского агентства с должником после выражения последним несогласия на взаимодействие.

Законом запрещены следующие недобросовестные действия коллекторских агентств:

распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, с которым взаимодействует коллекторское агентство, либо разглашение сведений, которые могут причинить имущественный вред интересам данных лиц;

совершение противоправных действий, посягающих на права и свободы лица, с которым взаимодействует коллекторское агентство, ставящие под угрозу их жизнь и здоровье, а также повлекшие причинение данному лицу имущественного и иного вреда;

оказание давления путем угрозы применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества должника и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, оскорбления, мошенничества, подлога документов, шантажа, принуждающее должника к выполнению обязательств по ДБЗ или договору о предоставлении микрокредита;

введение лица, с которым взаимодействует коллекторское агентство, в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности;

принятие коллекторским агентством денег (в наличной или безналичной форме), а также иного имущества в счет погашения задолженности;

требования со стороны коллекторского агентства о погашении задолженности иным имуществом, кроме денег;

разглашение коммерческой или иной охраняемой законами РК тайну, полученной от кредитора и (или) его представителя, и (или) третьих лиц.

Кроме того, в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 16 Закона должники и (или) их представители вправе самостоятельно фиксировать процесс взаимодействия с работниками коллекторского агентства с помощью средств аудио- и (или) видеотехники.

В мобильном приложении Национального Банка Казахстана «НБК Online», являющегося своего рода мобильной версией Общественной приемной Национального Банка (данный мессенджер доступен для скачивания на государственном и русском языках в магазинах AppStore и PlayMarket), с января 2018 года запущен новый раздел «Деятельность коллекторских агентств». В данном разделе пользователи в онлайн-режиме могут получить разъяснение о своих правах при взаимодействии с коллекторскими агентствами.

Наряду с мобильным приложением «НБК «Online», должники банков и микрофинансовых организации в случае нарушения прав могут обратиться:

в Национальный Банк Казахстана письменно по адресу: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67;

в Общественную приемную Национального Банка за получением правовой помощи по адресу: г. Алматы, ул. Айтеке би, 67, телефон для справок +7 (727) 2788104 (вн.5571, 5573);

в филиалы Национального Банка (по адресам, указанным на сайте Национального Банка www.nationalbank.kz, в разделе «О Национальном Банке», подразделы: «Структура НБК» - «Филиалы»).