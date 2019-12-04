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Куда вкладывать средства: Кайрат Келимбетов дал совет казахстанцам

4 Декабря 2019 12:24
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Куда вкладывать средства: Кайрат Келимбетов дал совет казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Своим советом по поводу денежных вложений поделился управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Поскольку я работаю в МФЦА, я советую инвестировать в ценные бумаги на бирже МФЦА, готовиться к IPO «КазМунайГаза» и интересоваться новостями на нашей бирже», - сказал Кайрат Келимбетов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Ранее он рассказал, как в Международном финансовом центре «Астана» намерены проверять законность средств инвесторов и сообщил, что инвесторам МФЦА планируют выдавать многократную пятилетнюю визу.

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Ключевые слова: Экономика,
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Серик Сабеков

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