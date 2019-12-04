Куда вкладывать средства: Кайрат Келимбетов дал совет казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Своим советом по поводу денежных вложений поделился управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поскольку я работаю в МФЦА, я советую инвестировать в ценные бумаги на бирже МФЦА, готовиться к IPO «КазМунайГаза» и интересоваться новостями на нашей бирже», - сказал Кайрат Келимбетов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Ранее он рассказал, как в Международном финансовом центре «Астана» намерены проверять законность средств инвесторов и сообщил, что инвесторам МФЦА планируют выдавать многократную пятилетнюю визу.