Куда сходить за новогодним настроением в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Горки, катки, украшенные елями, гирляндами и подарками радуют горожан в разных локациях столицы. Куда можно сходить за новогодним настроением и активным отдыхом в Нур-Султане, рассказывает сайт горакимата. Об этом передает МИА «Казинформ».

На популярных среди горожан открытых площадках столицы установили ледовые горки, залили катки, где каждый желающий может взять напрокат тюбинги и коньки либо прийти со своими. Здесь же можно согреться горячим чаем или кофе и подкрепиться.

По традиции в этом году главная новогодняя елка страны установлена на территории ЭКСПО около павильона «Нур алем».

Стоит отметить, что только на территории Есильского района установлено 4 новогодние ели: главная – на территории ЭКСПО, на площадке у ТРЦ «Хан Шатыр», около ТРЦ «Керуен» по улице Достык, а также на пересечении улиц Улы Дала и Акмешит.

Кроме того, елки установлены и за счет спонсоров в других местах. Всего в районе обустроены 10 мест притяжения зимнего досуга. В их числе:

- Центральный парк;

- Парк Первого Президента около Музея Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы;

- Площадь ЭКСПО;

- ТРЦ Хан-Шатыр;

- ТРЦ Керуен;

- Микрорайон Жагалау;

- Зеленый квартал;

- Жилой массив Уркер;

- Жилой массив Пригородный;

- Ботанический сад.

На территории района Байконыр в текущем году обустроили 5 ледовых городков, где установлены новогодние ёлки, катки, горки и малые архитектурные формы.

Так, на территории Дворца «Жастар» обустроили каток площадью около 400 кв.м, горку, высота которой для подростков составит 6 метров. В городке установили новогодняя елка высотой 15 метров, около которой стоят Дед Мороз и Снегурочка, а также Домик Санты. Фонтаны также облачились в новогодний наряд. На территории функционируют пункты проката коньков и тюбингов, а также фудкорт.

На территории парка им. Ататюрка по улице Ж.Ташенева обустроили 2 горки. В парке установлена новогодняя елка высотой 18 метров, МАФ «Снеговик», фигуры Деда Мороза и Снегурочки и др.

Также елки и фигуры новогодних персонажей установили в сквере «Писателей» по пр. Абая, в жилых массивах Өндіріс, Кирпичный, Казгородок.

Вместе с тем, горожане смогут покататься на 7 ледовых катках, расположенных в районе гимназии №5, СШ №27, 34, 8, 87 и дворовых территориях по ул.Кеменгерулы, 8 и Жубанова, 3.

В районе Алматы провести активный зимний отдых на свежем воздухе и скатиться с ледовой горки можно будет на площади у монумента «Қазақ елі», в Президентском парке со стороны ул. Байтурсынова, на набережной реки Акбулак, в Триатлон парке, мкрн.Сарайшык, в районе жилых домов по ул.Кошкарбаева,80, в жилых массивах Железнодорожный, Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар. На этих площадках зимнего досуга организован прокат тюбингов и коньков.

За счет средств инвестора обустроены горка и каток в парке «Жеруйык».

В Сарыаркинском районе также можно провести активный отдых, к примеру, на набережной реки Есиль от памятника Кенесары хану до моста «Серуен» установлены 5 горок по 2 ската, еще пять – на городской площади по ул.Бейбитшилик, 11, в парке Коктал по 189-й улице, а также на пересечении улиц Косшыгулулы и Бейсекова. Также горка появилась на пересечении улиц Окжетпес и А.Герцена, а на территории «Демалыс променад» - ледовый каток.

Локации работают с 10 до 23 часов.

Город также украшают малые архитектурные формы в виде подарков, часов, извещающих о скором наступлении нового года, гирлянд и пр. В ночное время, когда включаются фонари и зажигаются огни, новогоднее убранство придает городу особый сказочный вид.